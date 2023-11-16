25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هل يصبح "ثريدز" أكثر استقلالاً عن إنستغرام؟
Lebanon 24
16-11-2023
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل ميتا ببطء فصل بعض جوانب تطبيق ثريدز عن إنستغرام، حيث كشف آدم موسيري، المدير التنفيذي للتطبيق، في أحد التحديثات، أن مستخدمي ثريدز باتوا الآن قادرين على حذف حساباتهم على التطبيق، دون حذف حسابهم على إنستغرام.
Advertisement
ويمكن للمستخدمين إزالة ملفاتهم الشخصية من تطبيق ثريدز عبر الإعدادات، وحذف الملف الشخصي أو إلغاء تنشيطه.
وكان هذا التغيير ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة بين مستخدمي ثريدز، حيث شعر الكثير منهم بالإحباط بسبب عدم القدرة على مسح ملف تعريف ثريدز، دون تدمير حساب إنستغرام أيضاً.
ويأتي هذا التحديث بعد فترة وجيزة من تقديم ميتا لتغيير آخر في الإعدادات يسمح لمستخدمي ثريدز بإلغاء الاشتراك في الترويج لمشاركاتهم في الخلاصات الرئيسية لإنستغرام وفيسبوك.
ورغم التغييرات، لا يزال فيسبوك وثريدز مرتبطين ببعضهما البعض بشكل وثيق. فأنت بحاجة إلى حساب إنستغرام للانضمام إلى ثريدز، وتعتمد ميزة المراسلة الوحيدة في التطبيق على البريد الوارد في إنستغرام، ويعتمد ثريدز أيضاً على تواجد المستخدمين على إنستغرام للحصول على توصيات وميزات أخرى.
ورغم أنه من غير المرجح أن تفصل ميتا بين الخدمتين تماماً، إلا أن هناك سبباً للأمل في أن يصبح ثريدز أكثر استقلالية في النهاية، بحسب موقع إن غادجيت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
Lebanon 24
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
12:42 | 2023-11-15
15/11/2023 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
07:44 | 2023-11-15
15/11/2023 07:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
12:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
15:02 | 2023-11-15
15/11/2023 03:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:28 | 2023-11-16
هواوي تودع تطبيقات أندرويد إلى الأبد
03:22 | 2023-11-16
3 ميزات من اندرويد قد تكون خطيرة على الهاتف.. انتبهوا منها!
01:25 | 2023-11-16
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا اليها
00:24 | 2023-11-16
5 ميزات جديدة لساعة آبل.. تعرفوا اليها
23:00 | 2023-11-15
لتعزيز الخصوصية والأمان.. "واتساب" تطوّر إمكانية إخفاء المحادثات المؤمّنة
16:09 | 2023-11-15
سباق الفضاء الصيني: تحقيق سابقة متطورة مع مهمة جلب عينات من المريخ في 2028
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24