هل يصبح "ثريدز" أكثر استقلالاً عن إنستغرام؟

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تواصل ميتا ببطء فصل بعض جوانب تطبيق ثريدز عن إنستغرام، حيث كشف آدم موسيري، المدير التنفيذي للتطبيق، في أحد التحديثات، أن مستخدمي ثريدز باتوا الآن قادرين على حذف حساباتهم على التطبيق، دون حذف حسابهم على إنستغرام.ويمكن للمستخدمين إزالة ملفاتهم الشخصية من تطبيق ثريدز عبر الإعدادات، وحذف الملف الشخصي أو إلغاء تنشيطه.وكان هذا التغيير ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة بين مستخدمي ثريدز، حيث شعر الكثير منهم بالإحباط بسبب عدم القدرة على مسح ملف تعريف ثريدز، دون تدمير حساب إنستغرام أيضاً.ويأتي هذا التحديث بعد فترة وجيزة من تقديم ميتا لتغيير آخر في الإعدادات يسمح لمستخدمي ثريدز بإلغاء الاشتراك في الترويج لمشاركاتهم في الخلاصات الرئيسية لإنستغرام وفيسبوك.ورغم التغييرات، لا يزال فيسبوك وثريدز مرتبطين ببعضهما البعض بشكل وثيق. فأنت بحاجة إلى حساب إنستغرام للانضمام إلى ثريدز، وتعتمد ميزة المراسلة الوحيدة في التطبيق على البريد الوارد في إنستغرام، ويعتمد ثريدز أيضاً على تواجد المستخدمين على إنستغرام للحصول على توصيات وميزات أخرى.ورغم أنه من غير المرجح أن تفصل ميتا بين الخدمتين تماماً، إلا أن هناك سبباً للأمل في أن يصبح ثريدز أكثر استقلالية في النهاية، بحسب موقع إن غادجيت.