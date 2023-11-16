3 ميزات من اندرويد قد تكون خطيرة على الهاتف.. انتبهوا منها!

نبحث جميعاً عن المزايا في الهواتف الذكية قبل شرائها، لكن أحيانا تعرضنا هذه المزايا التكنولوجية لأخطار لا نتوقعها، وهذا ما حدث مع نظام التشغيل أندرويد والذي يتمتع بتصميم جيد، ويصبح أفضل وأكثر أمانًا مع كل إصدار جديد، ورغم ذلك فهناك العديد من المزايا به قد تعرض هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لخطر الإصابة بالفيروسات والبرمجيات الضارة.
لذلك سنستعرض ثلاثًا من أكثر المزايا خطورة على الإطلاق في نظام أندرويد، وكيفية تقليل مخاطرها:
تُعد مزايا إمكانية الوصول (Accessibility) مجموعة قوية للغاية من مزايا نظام أندرويد المصممة في الأصل للأشخاص الذين يعانون مشكلات سمعية أو بصرية، ولاستخدام الهواتف الذكية يحتاجون إلى تطبيقات خاصة تقرأ النص الذي يظهر على الشاشة بصوت عالٍ، وتستجيب للأوامر الصوتية وتحولها إلى نقرات على عناصر التحكم في واجهة المستخدم.
وبالنسبة لمن يعانون مشكلات بصرية، فإن هذه المزايا ليست مفيدة فحسب، بل تُعد ضرورية للغاية. ولكن المشكلة تكمن في طريقة عمل هذه المزايا، إذ تمنح الإذن بالوصول إلى كل ما يحدث في التطبيقات الأخرى، وينتهك هذا مبدأ العزل الصارم، وهي ميزة أمان أساسية في نظام أندرويد.
بالإضافة إلى ذلك؛ تستخدم برامج مكافحة الفيروسات في الهواتف الذكية في الغالب هذه المزايا لمراقبة أي شيء مريب في التطبيقات الأخرى. ولكن لكل عملة وجهان، والوجه الآخر هنا، يكمن في قدرة التطبيقات الضارة على طلب الإذن للوصول إلى مجموعة مزايا إمكانية الوصول هذه أيضًا.
وهذا ليس مفاجئًا؛ لأن هذا الوصول يُسهل التجسس على كل شيء في هاتفك الذكي، مثل: قراءة الرسائل، وسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات المختلفة، والبيانات المالية، واعتراض رموز تأكيد المعاملة لمرة واحدة، وغير ذلك.
علاوة على ذلك، يتيح الوصول إلى هذه المزايا لمجرمي الإنترنت تنفيذ إجراءات المستخدم عبر الهاتف الذكي، مثل: النقر على الأزرار وتعبئة النماذج. على سبيل المثال، تستطيع البرامج الضارة ملء نموذج تحويل في تطبيق بنكي وتأكيده برمز صالح لمرة واحدة من رسالة نصية، وكل ذلك من تلقاء نفسها.
لذلك، قبل منح تطبيقٍ ما الإذن بالوصول إلى مزايا إمكانية الوصول، فكر دائمًا مليًا: هل تثق حقًا بالجهة المطورة له؟