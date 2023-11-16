كيفية فتح قفل شاشة الآيفون عن طريق الصوت

طرحتApple ميزة إمكانية الوصول التي تتيح لك فتح قفل iPhone باستخدام صوتك فقط.

يتضمن نظام تشغيل الهاتف المحمول iOS من Apple ميزة التحكم الصوتي التي تمكن المستخدمين من التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف النظام على ‌iPhone‌ الخاص بهم باستخدام صوتهم فقط كمشغل.

حتى وقت قريب، كان أحد القيود على التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا كان جهاز iPhone‌ الخاص بك مقفلاً، ومع ذلك، منذ طرح نظام التشغيل iOS 14.6 والإصدارات الأحدث، تتضمن Apple نسخة محسنة من الميزة بحيث إذا كان ‌iPhone‌ الخاص بك على شاشة القفل، فيمكنك استخدام صوتك لإدخال رمز المرور وفتحه.

كيفية فتح جهاز iPhone الخاص بك باستخدام التحكم الصوتي:

1- قم بفتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إمكانية الوصول.

3- اضغط على التحكم الصوتي، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار التحكم الصوتي.

4- قم بقفل ‌iPhone‌ الخاص بك باستخدام الزر الجانبي ثم اضغط على ‌iPhone‌ لتنبيه شاشة القفل.

5- قل "Go Home" لفتح ‌iPhone‌ باستخدام Face ID