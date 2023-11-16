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تكنولوجيا وعلوم

150 فيلما في ثانية.. الصين تطلق أسرع إنترنت في العالم

Lebanon 24
16-11-2023 | 11:00
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حطمت الصين الرقم القياسي لأسرع اتصال بالإنترنت، حيث أطلقت خدمة سريعة جدا يمكنها نقل 150 فيلمًا عالي الدقة في الثانية، ويمتد كابل الألياف الضوئية الذي يبلغ طوله 1864 ميلاً (3000 كيلومتر) على طول البلاد تقريبًا، ويربط بين بكين ووهان وقوانجتشو.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا الإنترنت قادر على نقل 1.2 تيرابايت من البيانات في الثانية، كما أن هذا الإنترنت فائق السرعة أسرع بثلاث مرات من أسرع اتصال فى الولايات المتحدة وأسرع 10 مرات من معظم الطرق الرئيسية.  

 

و أجرت الولايات المتحدة في العام الماضى تحديث لخدمتها الأساسية للإنترنت Internet2، لتصل سرعتها إلى 400 جيجابايت في الثانية، ومع ذلك، فإن معظم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء العالم أبطأ بأكثر من 10 مرات من الاتصال الجديد في الصين، ولا تنقل سوى حوالي 100 جيجابايت في الثانية.

 

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، قال وو جيان بينج، عميد معهد أبحاث الشبكات بجامعة تسينجهوا، إن المشروع سيمنح الصين "التكنولوجيا المتقدمة لبناء إنترنت أسرع".

 

وأضاف السيد جيان بينج أن المشروع "يوفر احتياطيات تكنولوجية مهمة وسيصبح بالتأكيد مساهمة الصين الهامة في تطوير الجيل القادم من الإنترنت العالمي."

 

وتعد الشبكات الأساسية مثل هذه ضرورية للنمو السريع للصناعات المعتمدة على البيانات، وتدعم شبكات الجيل الخامس (5G) التي تسمح للسيارات ذاتية القيادة والمركبات الصناعية.

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