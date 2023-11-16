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تكنولوجيا وعلوم

خبر مهمّ جدّاً من "واتساب"... الشركة أضافت ميزة جديدة

Lebanon 24
16-11-2023 | 09:15
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أضافت شركة "ميتا" ميزة جديدة إلى تطبيق "واتساب" تتيح للمستخدمين إنشاء حسابين في هاتف واحد والتبديل بين الحسابين بسهولة.

فمن الآن وصاعدا، لن تحتاج إلى استخدام جهاز إضافي أو تسجيل الخروج من حسابك باستمرار لتتمكن من استخدام حسابين مختلفين في "واتساب".
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وتُسهّل هذه المزية الجديدة إدارة المحادثات عبر الحسابات المتعددة، إذ يمكنك الاستفادة منها لإنشاء حساب "واتساب" للعمل وآخر لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة. (العربية)
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