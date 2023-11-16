24
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خبر مهمّ جدّاً من "واتساب"... الشركة أضافت ميزة جديدة
Lebanon 24
16-11-2023
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أضافت شركة "ميتا" ميزة جديدة إلى تطبيق "واتساب" تتيح للمستخدمين إنشاء حسابين في هاتف واحد والتبديل بين الحسابين بسهولة.
فمن الآن وصاعدا، لن تحتاج إلى استخدام جهاز إضافي أو تسجيل الخروج من حسابك باستمرار لتتمكن من استخدام حسابين مختلفين في "واتساب".
Advertisement
وتُسهّل هذه المزية الجديدة إدارة المحادثات عبر الحسابات المتعددة، إذ يمكنك الاستفادة منها لإنشاء حساب "واتساب" للعمل وآخر لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
Lebanon 24
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
12:42 | 2023-11-15
15/11/2023 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
12:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
15:02 | 2023-11-15
15/11/2023 03:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ مُشتركي خطوط "ألفا".. خدمة جديدة ستفيدكم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ مُشتركي خطوط "ألفا".. خدمة جديدة ستفيدكم جداً!
14:32 | 2023-11-15
15/11/2023 02:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي يكشف خطوة لم يفعلها "حزب الله".. ما هي؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي يكشف خطوة لم يفعلها "حزب الله".. ما هي؟
13:55 | 2023-11-15
15/11/2023 01:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-11-16
150 فيلما في ثانية.. الصين تطلق أسرع إنترنت في العالم
09:30 | 2023-11-16
ما هي إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الحروب؟
09:16 | 2023-11-16
الإيجابيات كثيرة... انعقاد المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب
07:00 | 2023-11-16
كيفية فتح قفل شاشة الآيفون عن طريق الصوت
03:28 | 2023-11-16
هواوي تودع تطبيقات أندرويد إلى الأبد
03:22 | 2023-11-16
3 ميزات من اندرويد قد تكون خطيرة على الهاتف.. انتبهوا منها!
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 18:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24