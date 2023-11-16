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تكنولوجيا وعلوم
واتساب ينهي إمكانية التخزين اللامحدود على هذه المنصة: ما التأثير على مستخدمي التطبيق؟
Lebanon 24
16-11-2023
|
14:00
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أعلنت خدمة واتساب للتراسل الفوري إنهاء شركة غوغل ميزة التخزين السحابي اللامحدود للنسخ الاحتياطية للتطبيق، على Google Drive.
وأوضحت واتساب في بيان أنه بداية من العام المقبل سوف تستهلك النسخ الاحتياطية للتطبيق مساحة تخزينية من حسابات المستخدمين على خدمة التخزين السحابي Google Drive.
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وقبل القرار الجديد، كان بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بنسخ كاملة من التطبيق على درايف أياً كانت مساحتها، دون الاقتطاع من مساحتهم التخزينية الخاصة على درايف.
وتوفر "غوغل" مساحة تخزينية مجانية لمستخدمي Google Drive تبلغ 15 غيغابايت، وأوضحت الشركة أنه في حال كانت النسخة الاحتياطية من بيانات المستخدمين على واتساب أكبر من المساحة التخزينية السحابية المجانية، سيتعين الاشتراك في أي من باقات Google One المدفوعة.
وسيؤثر القرار الجديد على مستخدمي واتساب على هواتف Android، إذ يعتمد مستخدمي iOS، على خدمة أبل السحابية "iCloud"، والتي توفر مساحة تخزين مجانية تقدر بـ5 غيغابايت، فيما توفر مساحات تخزين أكبر مقابل اشتراك شهري.
وأوضحت غوغل أن هذا التغيير سيظهر أولاً لمستخدمي واتساب بيتا بدءاً من كانون الأول 2023، ثم تدريجياً لجميع مستخدمي واتساب بدءاً من مطلع العام المقبل.
وأشارت إلى أنه بإمكان المستخدم التحكم في المساحة التخزينية المتاحة عبر حسابه من خلال استخدام أداة لإدارة البيانات والتخلص من أي ملفات كبيرة الحجم إذا لم تكن هناك حاجة إليها.
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