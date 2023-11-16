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تكنولوجيا وعلوم

تهديد تجزئة الإنترنت وتحدياته المستقبلية.. رئيسة "آيكان" توضّح

Lebanon 24
16-11-2023 | 23:00
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حذرت رئيسة مؤسسة الإنترنت للأسماء المخصصة (آيكان)، سالي كوسترتون، من خطر تجزئة الإنترنت، مشيرة إلى أن الهيكل التحتي للشبكة هو مزيج من العديد من العناصر مثل الكابلات والخوادم وأجهزة التوجيه. 

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وشددت كوسترتون على أهمية البنية المرنة للإنترنت وتنظيم الجوانب التقنية من قِبل آيكان للحفاظ على استقرار الشبكة.

وأشارت كوسترتون إلى التحديات التي تواجه الإنترنت، مع التأكيد على خطرين رئيسيين؛ الأول من الحكومات التي تسعى لتنظيم المحتوى بشكل متزايد، والثاني من جهات فاعلة تشكك في نموذج الإدارة متعددة المصالح. وأشارت أيضًا إلى أهمية التحدث مع الحكومات لضمان استمرار التعاون في تنظيم البنية التحتية للإنترنت.

كوسترتون أكدت أهمية مرونة الإنترنت وتقنياتها، مشيرة إلى أن الإنترنت قد تطور بسرعة كبيرة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، مع ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي. 

وردت على تساؤل حول الويب 3 وتأثيره على الإنترنت، حيث أشارت إلى أن الإنترنت قد ثبتت مرونته وقدرته على التكيف مع التطورات التكنولوجية.

فيما يتعلق بتحيز بعض المنصات لمحتوى معين، أكدت أن سياسات التحرير تعتمد على قواعد المنصات، وليس من مهام آيكان التدخل في ذلك.

وتحدثت كوسترتون أيضا عن التحديات الناشئة من استخدام الإنترنت بشكل ضار، مع التأكيد على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب التعاون بين المؤسسات التقنية والحكومات.

كوسترتون أشارت إلى أن استخدام الإنترنت بشكل ضار، مثل بيع الأدوية الزائفة والجرائم الإلكترونية، يجعل الحكومات أكثر احتمالاً لتنظيم المحتوى بهدف حماية مواطنيها. على الرغم من ذلك، دعت إلى التفاوض والحوار مع الحكومات، مشددة على أنه يجب على الجميع أن يفكروا جيدًا في الخطوات التي يتخذونها، وأن يتحدثوا مع المؤسسات التقنية لضمان استمرار الاستفادة من الإنترنت بشكل آمن ومرن.

وختمت بتأكيد أن الزيادة في كمية المحتوى على الإنترنت تزيد من صعوبة مقاومة الحكومات للإغراء بتنظيم محتوى الشبكة. وفي هذا السياق، أكدت دور آيكان في مواصلة التحدث مع الحكومات وتشجيعها على الاعتماد على الفرق التقنية المختصة للمساعدة في تطوير السياسات والقوانين المتعلقة بالإنترنت.
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