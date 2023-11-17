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تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب تختبر مزايا جديدة.. روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-11-2023 | 02:15
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أطلقت يوتيوب اختباراً لمجموعة من المزايا الجديدة للمشتركين في باقتها المدفوعة "يوتيوب بريميوم"، بما في ذلك روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.
 
وبحسب بيان رسمي، سيكون بوسع مشتركي باقة "بريميوم" الاستمتاع بالتواصل مع روبوت الدردشة الجديد المتوفر تحت عدد من الفيديوهات المختارة، بحيث يمكنهم طرح أسئلة عامة حول يوتيوب، أو كذلك الحصول على مقترحات بشأن محتوى يناسب تفضيلاتهم ليشاهدوه.
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كذلك يظهر أسفل الفيديوهات المدعومة بروبوت الدردشة زر جديد "اسأل Ask"، والذي بالضغط عليه سيتمكن المستخدم من طرح أي سؤال حول محتوى ومضمون المقطع المصور، كما يمكنه الضغط على أحد الأوامر والأسئلة التي تظهر أمامه أسفل مربع الكتابة، إن كان لا يعلم من أين يبدأ أسئلته.
 
وتقدم يوتيوب ميزة مفيدة تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص واختزال التعليقات، مما يسهل على المستخدمين ومالك القناة المرور داخل التعليقات بشكل مجدٍ وسريع.

والميزة الجديدة Ask ستكون متاحة للمستخدمين ممن يبلغ عمرهم 18 عاما أو أكبر، على هواتف أندرويد وآيفون بشكل تجريبي، بداية من 15 تشرين الثاني وحتى 15 كانون الأول. (الشرق) 
 
 
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