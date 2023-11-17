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تكنولوجيا وعلوم

شركة Amazon تطلق روبوتا مميزا لحماية الشركات

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:30
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أعلنت Amazon عن إطلاق روبوت جديد من نوع Astro، خصصته للشركات المهتمة بحماية ومراقبة منشآتها.

وأشارت Amazon إلى أن Astro for Business هو عبارة عن روبوت صغير يتحرك على عجلات، مجهّز بكاميرات عالية الدقة يمكنها تأمين خدمات المراقبة على مدار الساعة في المباني، ومزوّد بكاميرات رؤية ليلية أيضا.
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ويمكن لهذا الروبوت التعرف على المساحات التي يتحرك فيها ووضع خرائط دقيقة لها، ووضع مسارات معينة للمراقبة داخل المباني، ويمكنه التنقل ضمن مساحة تصل إلى 465 متر مربع، كما جهّز بشاشات تفاعلية مميزة، ومايكروفونات تنقل الأصوات بدقة عالية من الأماكن التي يتواجد فيها.
 
ويمكن لمستخدمي هذا الروبوت الحصول على ميزات مراقبة إضافية عبر خدمات مدفوعة تقدمها Amazon، إذ توفر الاشتراكات خاصية حفظ سجل فيديوهات Astro لمدة تصل إلى 180 يوما، ومزامنة الروبوت مع أجهزة كشف الحركة وأجهزة الاستشعار المثبتة على النوافذ والأبواب في المنشآت. (روسيا اليوم) 
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