أكثر كلمات المرور شيوعا في 2023.. غيّرها فورا

كشفت الأبحاث أن كلمات المرور "123456" و"admin" و"password" و"user" تعد من بين عبارات تسجيل الدخول الأكثر شيوعًا في العالم فى 2023، مثلما يحدث كل عام، على الرغم من التحذيرات الأمنية الكثيرة بعدم استخدامها لتجنب الاختراق.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ليس هذا فحسب، بل إن ثلث كلمات المرور الأكثر شيوعًا في العالم تتكون من تسلسلات رقمية بحتة مثل "123456789" و"12345" و"000000".

ووجد التحليل أن الأشخاص يستخدمون أضعف كلمات المرور لأشياء مثل Netflix وDisney+ وAmazon Prime Video، في حين يتم حجز أقوى عمليات تسجيل الدخول للحسابات المالية.

وحظيت كلمات "Apple2020" و"Iphone1234" بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية، و"minecraft" للاعبين و"amazon" لمواقع التجارة الإلكترونية.

على الرغم من أن الحسابات المالية أثبتت أنها تمتلك أقوى كلمات المرور، إلا أنه من المثير للقلق أن هناك أشخاصًا اختاروا العبارات "visavisa1" و"paypal123" لتأمينها.