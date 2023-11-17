يوتيوب تطلق مزايا جديدة: روبوت بذكاء اصطناعي وتلخيص تعليقات

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أطلقت يوتيوب اختباراً لمجموعة من المزايا الجديدة للمشتركين في باقتها المدفوعة "يوتيوب بريميوم"، بما في ذلك روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.وبحسب بيان رسمي، سيكون بوسع مشتركي باقة "بريميوم" الاستمتاع بالتواصل مع روبوت الدردشة الجديد المتوفر تحت عدد من الفيديوهات المختارة، بحيث يمكنهم طرح أسئلة عامة حول يوتيوب، أو كذلك الحصول على مقترحات بشأن محتوى يناسب تفضيلاتهم ليشاهدوه.كذلك يظهر أسفل الفيديوهات المدعومة بروبوت الدردشة زر جديد "اسأل Ask"، والذي بالضغط عليه سيتمكن المستخدم من طرح أي سؤال حول محتوى ومضمون المقطع المصور، كما يمكنه الضغط على أحد الأوامر والأسئلة التي تظهر أمامه أسفل مربع الكتابة، إن كان لا يعلم من أين يبدأ أسئلته.كذلك تقدم يوتيوب ميزة مفيدة تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص واختزال التعليقات، مما يسهل على المستخدمين ومالك القناة المرور داخل التعليقات بشكل مجدٍ وسريع.الميزة الجديدة Ask ستكون متاحة للمستخدمين ممن يبلغ عمرهم 18 عاما أو أكبر، على هواتف أندرويد وآيفون بشكل تجريبي، بداية من 15 تشرين الثاني وحتى 15 كانون الأول.وأتاحت يوتيوب أيضاً مشاهدة الفيديوهات بجودتها المميزة 1080p Premium لمزيد من الأجهزة، ففي البداية كانت متاحة لهواتف آيفون، والآن تصل إلى أندرويد والويب وكذلك أجهزة التلفزيون الذكية.كما وسعت منصة الفيديوهات أيضا إمكانية متابعة المشاهدة بين الأجهزة المختلفة، ففي نيسان وصلت الميزة للهواتف الذكية، والآن أصبحت متاحة أيضاً على الأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية والويب، وبالتالي يمكن للمستخدم أن يبدأ المشاهدة على أحد أجهزته، ويتابع المشاهدة على جهاز آخر، شرط أن يكون دخوله على يوتيوب مُسجلاً على الجهازين بنفس حساب "يوتيوب بريميوم".كما أضافت الخدمة للمشتركين علامات تميز حساباتهم يحصلون عليها من طبيعة استخدامهم المستمر للخدمة.