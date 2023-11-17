Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب تطلق مزايا جديدة: روبوت بذكاء اصطناعي وتلخيص تعليقات

Lebanon 24
17-11-2023 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1131585-638358522958748336.jpeg
Doc-P-1131585-638358522958748336.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت يوتيوب اختباراً لمجموعة من المزايا الجديدة للمشتركين في باقتها المدفوعة "يوتيوب بريميوم"، بما في ذلك روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان رسمي، سيكون بوسع مشتركي باقة "بريميوم" الاستمتاع بالتواصل مع روبوت الدردشة الجديد المتوفر تحت عدد من الفيديوهات المختارة، بحيث يمكنهم طرح أسئلة عامة حول يوتيوب، أو كذلك الحصول على مقترحات بشأن محتوى يناسب تفضيلاتهم ليشاهدوه.
Advertisement

كذلك يظهر أسفل الفيديوهات المدعومة بروبوت الدردشة زر جديد "اسأل Ask"، والذي بالضغط عليه سيتمكن المستخدم من طرح أي سؤال حول محتوى ومضمون المقطع المصور، كما يمكنه الضغط على أحد الأوامر والأسئلة التي تظهر أمامه أسفل مربع الكتابة، إن كان لا يعلم من أين يبدأ أسئلته.

كذلك تقدم يوتيوب ميزة مفيدة تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص واختزال التعليقات، مما يسهل على المستخدمين ومالك القناة المرور داخل التعليقات بشكل مجدٍ وسريع.

الميزة الجديدة Ask ستكون متاحة للمستخدمين ممن يبلغ عمرهم 18 عاما أو أكبر، على هواتف أندرويد وآيفون بشكل تجريبي، بداية من 15 تشرين الثاني وحتى 15 كانون الأول.

وأتاحت يوتيوب أيضاً مشاهدة الفيديوهات بجودتها المميزة 1080p Premium لمزيد من الأجهزة، ففي البداية كانت متاحة لهواتف آيفون، والآن تصل إلى أندرويد والويب وكذلك أجهزة التلفزيون الذكية.

كما وسعت منصة الفيديوهات أيضا إمكانية متابعة المشاهدة بين الأجهزة المختلفة، ففي نيسان وصلت الميزة للهواتف الذكية، والآن أصبحت متاحة أيضاً على الأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية والويب، وبالتالي يمكن للمستخدم أن يبدأ المشاهدة على أحد أجهزته، ويتابع المشاهدة على جهاز آخر، شرط أن يكون دخوله على يوتيوب مُسجلاً على الجهازين بنفس حساب "يوتيوب بريميوم".

كما أضافت الخدمة للمشتركين علامات تميز حساباتهم يحصلون عليها من طبيعة استخدامهم المستمر للخدمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:42 | 2023-11-17
11:00 | 2023-11-17
08:00 | 2023-11-17
07:00 | 2023-11-17
05:53 | 2023-11-17
04:30 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24