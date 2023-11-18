سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)

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أعلنت شركة سامسونغ مؤخرا عن أقراص تخزين خارجية جديدة من فئة "SSD" توفر للمستخدمين ميزات ممتازة وسرعات عالية في نقل البينات.ولفت الخبراء في سامسونغ إلى أن أقراص SSD T5 EVO الجديدة تعتمد بروتوكولات ASMedia ASM235CM и 176 ومجهزة بذواكر Samsung V-NAND QLC من الجيل السابع، ويمكنها تأمين سرعات في قراءة وتخزين البيانات تصل إلى 460 ميغابايت/ثانية.وتأتي الأقراص الجديدة بهياكل أبعادها (95/40/17) ملم، وزنها 102 غ، وجهّزت هذه الهياكل بطبقات مطاطية لحمايتها من الصدمات في حال سقوطها على سطح صلب من ارتفاع مترين.وحصلت على منافذ USB 3.2 Gen1 لتأمين نقل سريع للبيانات، وتقنيات لتشفير البيانات، وتقنيات تجعلها متوافقة مع أنظمة Windows وmacOS وAndroid.ويبلغ سعر نسختها التي تأتي بسعة 2 تيرابايت 190 دولار تقريبا، أما نسخة 4 تيرابايت فسعرها 349.9 دولار، ونسخة 8 تيرابايت سعرها 649.9 دولار.(روسيا اليوم)