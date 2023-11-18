Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة سامسونغ مؤخرا عن أقراص تخزين خارجية جديدة من فئة "SSD" توفر للمستخدمين ميزات ممتازة وسرعات عالية في نقل البينات.

ولفت الخبراء في سامسونغ إلى أن أقراص SSD T5 EVO الجديدة تعتمد بروتوكولات ASMedia ASM235CM и 176 ومجهزة بذواكر Samsung V-NAND QLC من الجيل السابع، ويمكنها تأمين سرعات في قراءة وتخزين البيانات تصل إلى 460 ميغابايت/ثانية.
Advertisement

وتأتي الأقراص الجديدة بهياكل أبعادها (95/40/17) ملم، وزنها 102 غ، وجهّزت هذه الهياكل بطبقات مطاطية لحمايتها من الصدمات في حال سقوطها على سطح صلب من ارتفاع مترين.

وحصلت على منافذ USB 3.2 Gen1 لتأمين نقل سريع للبيانات، وتقنيات لتشفير البيانات، وتقنيات تجعلها متوافقة مع أنظمة Windows وmacOS وAndroid.

ويبلغ سعر نسختها التي تأتي بسعة 2 تيرابايت 190 دولار تقريبا، أما نسخة 4 تيرابايت فسعرها 349.9 دولار، ونسخة 8 تيرابايت سعرها 649.9 دولار.(روسيا اليوم)

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-11-18
23:37 | 2023-11-17
23:00 | 2023-11-17
15:42 | 2023-11-17
14:09 | 2023-11-17
11:00 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24