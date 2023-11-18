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تكنولوجيا وعلوم

بعد موجة المقاطعة.. ماسك يهدّد باللجوء للقضاء

Lebanon 24
18-11-2023 | 08:00
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أعلن مالك منصة "اكس" إيلون ماسك أنه سيرفع دعوى قضائية ضد شركة ميديا ماترز Media Matters وغيرها، بعد أن أوقفت شركات أميركية كبرى إعلاناتها موقتاً على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به بسبب مخاوف بشأن "معاداة السامية".
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وقال ماسك في منشور على موقع "إكس": "فور فتح المحكمة أبوابها، الاثنين، سترفع شركة X Corp دعوى قضائية ضد شركة Media Matters وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا".


من جهتها، أشارت منظمة مراقبة وسائل الإعلام Media Matters في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها وجدت إعلانات لشركات "أي. بي. أم" و"أبل" و"أوراكل" و"كومكاست" تم وضعها جنباً إلى جنب مع محتوى صنفته على أنه "معاد للسامية"، ومنه إعلانات تشيد بأدولف هتلر والنازيين. 


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