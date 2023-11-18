إحذروا.. جديد "إنستغرام" قد يكشف الأسرار عن طريق الخطأ!

حذّر مستخدمو "إنستغرام" بعضهم البعض من ميزة جديدة، قد تكشف الأسرار الخاصة عن طريق الخطأ، إذ يتضمن التحديث إمكانية معرفة من يوجد في قائمة "الأصدقاء المقربين" للفرد.





وتتيح أداة الأصدقاء المقربين في "إنستغرام" للأشخاص اختيار أصدقاء معينين يثقون بهم أكثر، ووضعهم في القائمة. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة القصص مع هؤلاء الأصدقاء فقط، وستكون محظورة على أي شخص آخر.

Advertisement

ومع ذلك، في تحديث جديد سيتم طرحه هذا الأسبوع، يتيح "إنستغرام" الآن للأشخاص مشاركة المنشورات أيضا مع أصدقائهم المقربين فقط.



ومع ذلك، قد يكون ذلك خطيرا، نظرا لأن المنشورات تتضمن الإعجابات والتعليقات، وهذا يعني أن أي شخص ضمن قائمة "الأصدقاء المقربين" يمكنه معرفة من يوجد في القائمة أيضا.



