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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "واتسآب".. إليكم هذا الخبر المهم جداً!
Lebanon 24
18-11-2023
|
16:10
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بعد نجاح نماذج روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي"، و "غوغل بارد"، و "كابيلوت"، يستعد تطبيق "واتسآب" للجوء إلى تلك الخدمة.
وفي السياق، قالت تقارير تقنية إن "واتسآب" سيحصلُ قريباً على روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه
سيتم إدراج زر جديد في علامة تبويب الدردشات أعلى الرمز لبدء محادثات جديدة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة.
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وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مالكة "واتسآب" مارك زوكربيرغ في أيلول الماضي عن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كاشفاً أنّ الشركة تجرب روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي لمجموعة مختارة داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وفي الإصدار التجريبي من "واتسآب" في أيلول، جرى طرح الروبوت لكنه كان مخفياً في قائمة جهات الاتصال، ولتسهيل الدردشة، أضاف الإصدار التجريبي من "واتسآب" زراً صغيراً على الشاشة الرئيسية لتشغيله بسرعة.
ويوجد الزر أعلى زر "الدردشة الجديدة" في الركن الأيمن السفلي، وهو زر مربع أبيض عليه حلقة متعددة الألوان.
ورغم ذلك، فإنه ليسَ معروفاً ما إذا كانت الميزة ستتوفر عند طرح النسخة نفسها للإصدار العالمي، كما أنه لا معلومات حول تاريخ توفيرها في إصدار أوسع، بحسب ما ذكر موقع "هيندوستان تايمز".
(24.ae)
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