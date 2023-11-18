بالتفاصيل.. هذا جديد "تيك توك"

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وقالت المنصة: "يتيح محرر التأثيرات المحمول المتوفر الآن عالميًا للمبدعين إنشاء تأثيرات للمنصة مباشرةً من التطبيق دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق أو أداة أخرى، مما يوفر للمبدعين تجربة إنشاء تأثيرات متقدمة وشاملة في متناول اليد".وأضافت "تيك توك": "يعني هذا أن أي شخص يستطيع أن يصبح منشئًا للتأثيرات بغض النظر عن مستوى مهارته أو وصوله إلى الأدوات أو البرامج المتقدمة".ويوفر محرر التأثيرات المحمول الجديد للمستخدمين مجموعة من الخيارات بناءً على القوالب والكائنات الموجودة في قاعدة بيانات الواقع المعزز ضمن "تيك توك".ويعني ذلك أنه لا يمكنك إنشاء تأثيرات جديدة ومبتكرة كليًا، بل تستطيع استخدام مجموعة أدوات الواقع المعزز وخياراته الموجودة لبناء تجاربك التفاعلية في التطبيق.ويستطيع مستخدمو تيك توك الآن النقر على خيار "إنشاء" داخل علبة "التأثيرات" في التطبيق، الذي يوفر لك بعد ذلك مجموعة من خيارات التأثير للاختيار من بينها من أجل إنشاء تأثيرك للواقع المعزز.وتجد مجموعة من المؤثرات الخاصة التي يمكنك إضافتها إلى إبداعاتك، إذ يمكنك العمل مع جميع أنواع القوالب التي تسمح بإنشاء تأثيرات سهلة مع وجود أكثر من ألفي أصل يمكنك استخدامها بصفتها جزءًا من إبداعاتك، كما هو الحال مع ميزة Effect House.وتتيح المنصة لصناع المحتوى إضافة المحفزات، مثل شاشة النقر، والابتسامة، والغمز، والمزيد، من أجل إنشاء تأثيرات قائمة على التفاعل، مثل أدوات السحب العشوائي والألعاب المصغرة.ويعد محرر التأثيرات المحمول خيارًا جذابًا ومسليًا، وقد يجذب انتباه العديد من المستخدمين، في حين أنه قد يفتح الباب أمام مجموعة من الفرص المستقبلية، مثل السماح للمستخدمين بالدفع مقابل المزيد من تأثيرات الواقع المعزز المتقدمة، أو المساعدة في توجيه المزيد من المبدعين نحو بناء تجارب الواقع المعزز الجديدة في التطبيق.وتساعد هذه الميزة في زيادة الخيارات الإبداعية إلى الحد الأقصى، مع مجموعة واسعة من المستخدمين المساهمين الذين يساعدون في الكشف عن الموضوعات الشائعة والتجارب الرئيسية التي قد تؤدي إلى المزيد من الاستخدام.