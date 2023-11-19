في يوم ناجح.. إطلاق "ستارشيب" الصاروخ الأقوى في رحلة تجريبية ثانية

أطلقت شركة «سبايس إكس» امس «ستارشيب»، أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.

ويأمل إيلون ماسك في أن يساعد على مشروعه لاستكشاف المريخ يوماً ما، بينما تنتظر وكالة «ناسا» نسخة معدلة منه لاستخدامها في نقل البشر إلى القمر.

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وانطلق الصاروخ من قاعدة «ستاربايس» التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت وسط أميركا، وانفصلت الطبقة العليا عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح. وتنتج طبقة «سوبر هيفي» قوة دفع تبلغ 74.3 ميغانيوتن، أي نحو ضعف قوة ثاني أقوى صاروخ في العالم، وهو «سبايس لانش سيستم» (إس إل إس) التابع لـ«ناسا»، على الرغم من أن الأخير يعمل الآن بطاقته كاملة.

واشتغلت جميع محركات «Raptor»، البالغ عددها 33، الموجودة ضمن داعم المرحلة الأولى «Super Heavy» عند الإقلاع، ولم ينطفئ أي منها في أثناء المهمة، وهو تحسن كبير مقارنةً بالإطلاق الأول، الذي فقد نحو 6 محركات بين الإقلاع والطيران.

وكان من المقرر أن تهبط طبقة الصاروخ التي انفجرت في خليج المكسيك بعد دقائق قليلة من الإطلاق، بينما بدأت الطبقة العليا رحلة جزئية حول الأرض، وكادت تصل إلى السرعة المدارية، قبل أن يتقرر هبوطها في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي بعد 90 دقيقة.

ويتألف «ستارشيب»، البالغ طوله 120 متراً، من طبقتين وهما «سوبر هيفي»، المجهّزة بـ33 محركاً، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ.