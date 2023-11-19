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تكنولوجيا وعلوم

في الهند.. إطلاق ساعة Fire-Boltt Royale مع سعة تخزينية كبيرة

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:50
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قدمت Fire-Boltt إضافة جديدة إلى سلسلة  Luxe، وهي الساعة الذكية. وتقدم هذه الساعة أفضل ما في الكونين بتصميم أنيق متميز وميزات تتبع الصحة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي أيضًا على مساحة تخزين أصلية لتخزين الموسيقى.

 

 تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل. كما انها توفر وضع العرض الدائم ونسبة سطوع تصل إلى 750 نتس.

 
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وعلى صعيد الصحة واللياقة البدنية، تم تجهيز Fire-Boltt Royale بمستشعر لمعدل ضربات القلب، وجهاز مراقبة الاكسجين والدم، ومتتبع النوم.

 

 كما انها تدعم اكثر من 300 نشاط رياضي، وتأتي مع وضع تجريب الواقع الافتراضي. وتوفر الساعة الذكية أيضًا تذكيرات لشرب المياه.

 

وتتميز Fire-Boltt Royale بسعة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت لتخزين الأغاني على الساعة الذكية. كما انها تحتوي على مكبر صوت وميكروفون مدمجين لإجراء مكالمات بلوتوث بدون استخدام اليدين.

 

وتحتوي الساعة الذكية على ميزات مريحة مثل ساعة التوقف والآلة الحاسبة والتحكم في الكاميرا والموسيقى والإشعارات وتحديثات الطقس والمزيد. ويستمد الجهاز طاقته من وحدة بطارية بسعة 380 مللي أمبير.

 

 

 

 

 

يمكن شراء الساعة الذكية من أمازون والموقع الإلكتروني للعلامة التجارية اعتبارًا من 25 نوفمبر.

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