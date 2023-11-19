متطورة وسعرها منافس.. Vivo تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة





وتأتي vivo Watch 3 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (46.1/46.1/13.8) ملم، وزنه 36 غ، وجهّزت بأحزمة مطاطية أنيقة ومريحة لمعصم اليد.

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أما شاشاتها فأتت من نوع AMOLED بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش. كشفت vivo عن ساعتها الذكية الجديدة التي زودتها بمواصفات ممتازة وستطرحها بسعر ينافس نظيراتها من ساعات سامسونغ.وتأتي vivo Watch 3 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (46.1/46.1/13.8) ملم، وزنه 36 غ، وجهّزت بأحزمة مطاطية أنيقة ومريحة لمعصم اليد.أما شاشاتها فأتت من نوع AMOLED بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وتعمل الساعة بنظام Blue OS، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكرة داخلية 64 غيغابايت، وزودتها vivo بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم.

كما دعمتها بتقنيات (بلوتوث-5.2) للاقتران السريع بالهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، ومكبرات صوت للاستماع للموسيقى، وبطارية بسعة 505 ميلي أمبير، وسعر هذه الساعة في الأسواق العالمية سيكون نحو 150 يورو. (روسيا اليوم)