16
o
بيروت
18
o
طرابلس
29
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"غوغل كيوبز"... تطبيق يساعد على اكتشاف تطبيقات أندرويد جديدة
Lebanon 24
19-11-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل غوغل على تطوير تطبيق جديد لمتجر بلاي يسمى "كيوبز" لاكتشاف تطبيقات جديدة عبر مجموعة واسعة من الفئات.
ويساعد "كيوبز" في العثور على تطبيقات جديدة لتثبيتها. وكتب محرر Google News Telegram الذي كشف التطبيق لأول مرة في وقت سابق هذا العام "أفترض أنه سيكون نوعاً من مركز الترفيه لتخزين الأفلام والألعاب والكتب" بعد شرائها.
Advertisement
وسيسوق المستخدمون من كيوبز، رغم أنه لم يتضح ما الذي سيتمكن مستخدمو أندرويد من شرائه عبره.
وعند اكتشاف التطبيق لأول مرة في كانون الثاني الماضي، كان مجرد مخطط تفصيلي، وإلى اليوم لا يوجد فيه محتوى لغياب نشر الواجهة الخلفية بعد، حسب فون أرينا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
00:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
01:45 | 2023-11-19
19/11/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
10:05 | 2023-11-19
19/11/2023 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:33 | 2023-11-19
ماسك يطالب بالكشف عن أسباب إقالة الرئيس التنفيذي لـChatGPT
16:00 | 2023-11-19
إضافة جديدة لـ"غوغل كروم" من أجل مواجهة الإعلانات
13:14 | 2023-11-19
"أبل" تعتزم تبني نظام لتحسين تبادل الرسائل بين "آيفون" و"أندرويد"
10:00 | 2023-11-19
بالفيديو... إليكم لحظة ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل"
08:00 | 2023-11-19
متطورة وسعرها منافس.. Vivo تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
04:50 | 2023-11-19
في الهند.. إطلاق ساعة Fire-Boltt Royale مع سعة تخزينية كبيرة
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 07:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 07:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 07:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24