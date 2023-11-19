ماسك يطالب بالكشف عن أسباب إقالة الرئيس التنفيذي لـChatGPT

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أعلنت شركة OpenAI، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الجمعة، إقالة رئيسها التنفيذي سام ألتمان، بعد تصويت مجلس الإدارة على القرار، وذلك بدعوى عدم صراحته في التواصل مع مجلس الإدارة.وفيما يضغط مستثمرو OpenAI على مجلس إدارة الشركة لإلغاء قراره، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Yammer، ديفيد ساكس، على منصة "إكس" الأحد إن "سام يجب أن يستعيد وظيفته". كما أضاف: "يجب استبدال مجلس الإدارة بالمؤسسين والمستثمرين الذين لديهم خبرة في اللعبة، يجب تحويل المؤسسة غير الربحية إلى شركة C، ويجب أن يحصل إيلون على أسهم مقابل استثمار أول 40 مليون دولار أميركي". وشركة C هي التي تدفع ضرائب ويدفع المساهمون فيها ضرائب على الأرباح.ليرد الملياردير الأميركي ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، على المنشور قائلاً إنه "نظراً لمخاطر وقوة الذكاء الاصطناعي المتقدم، يجب أن يعرف الجمهور سبب اتخاذ مجلس إدارة (OpenAI) مثل هذا القرار الجذري" بإقالة سام ألتمان. (العربية)