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تكنولوجيا وعلوم

ابتكار جهاز لاسلكي للاتصالات تحت الماء

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:54
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تمكن علماء جامعة سيفاستوبل الروسية، من ابتكار أول جهاز اتصال لاسلكي متعدد الوسائط تحت الماء في العالم.

ويشير المكتب الإعلامي لبرنامج "الأولوية 2030" التابع لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أنه بواسطة هذا الجهاز سيصبح من الممكن نقل كمية كبيرة من المعلومات بسرعة على مسافة كبيرة. مثلا، عند فحص خطوط الأنابيب تحت الماء، ورسو الغواصات تحت الماء وخدمات أجهزة مراقبة الطقس العائمة.
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ويقول مصدر في المكتب الإعلامي موضحا: "هذا المصمان أو المودم (Modem) يجمع بين قناتي اتصال في وقت واحد: صوتية وبصرية. والغرض من الجهاز هو نقل المعلومات غير المتجانسة (القياس عن بعد، والنص من خلال الصوتيات المائية، والمرئية عبر البصريات). وسوف يزود هذا الجهاز بجهازي إرسال واستقبال: سيسمح الصوتي بإقامة اتصالات على مسافة كبيرة، والضوئي- لنقل كمية كبيرة من المعلومات بين الأجهزة التي تقترب من زاوية معينة".

ومن جانبه يشير قسطنطين كيبكال كبير الباحثين في مختبر الروبوتات وأنظمة التحكم الذكية، إلى أن الأجهزة المنفصلة للاتصالات الصوتية والبصرية تحت الماء موجودة منذ فترة طويلة، ولكن لم يقم أحد بدمجها في جهاز واحد حتى الآن بطريقة تسمح بتجنب مضاعفة إمدادات الطاقة والتخلص من الكابلات غير الضرورية والعناصر الأخرى. (روسيا اليوم) 
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