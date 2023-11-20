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تكنولوجيا وعلوم
ألتمان يلتحق بمايكروسوفت بعد إقالته من OpenAI
Lebanon 24
20-11-2023
|
04:46
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سينضم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، إلى مايكروسوفت، لقيادة فريق بحث جديد للذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا.
وقال نادالا على منصة التواصل الاجتماعي "X" إن "ألتمان ورئيس OpenAI السابق ورئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان، إلى جانب زملاء آخرين، سينضمون إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي".
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وأضاف: "إننا نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم ... نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة في خارطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه لمواصلة دعم عملائنا وشركائنا". (سكاي نيوز عربية)
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