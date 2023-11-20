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تكنولوجيا وعلوم

"سبيس إكس" تفقد الاتصال بـ"Starship"

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:03
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أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها لم تعد تتلقى معلومات عن رحلة المركبة الفضائية Starship، بعد إطلاقها التجريبي الثاني من المطار الفضائي في ولاية تكساس.

وجاء في بيان الشركة "لقد فقدنا بيانات المرحلة الثانية. ونعتقد أننا ربما فقدنا المرحلة الثانية". (روسيا اليوم)
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