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تكنولوجيا وعلوم
هذا ما ينتظر مُستخدمي "واتسآب".. إليكم هذه الميزة الجديدة!
Lebanon 24
20-11-2023
|
23:00
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تختبر منصة المراسلة الفورية "واتساب" طريقة جديدة لعرض الحالات التي يشاركها المستخدمون داخل التطبيق.
وبحسب ما جاء في التحديث التجريبي لتطبيق وتساب، فإن المنصة ستضيف 4 تصنيفات مختلفة لفرز الحالات المنشورة داخل التطبيق، وهي: الكل، والأخيرة، والمعروضة، والمكتومة.
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ويتيح تصنيف "الكل All" عرض كافة الحالات من جهات الاتصال، كما يسمح تصنيف "الأخيرة Recent" بعرض أحدث الحالات التي جرت مشاركتها، في حين يمكن الوصول إلى الحالات التي شوهدت بالفعل عبر تصنيف "المعروضة Viewed"، أما جهات الاتصالات المخفية حالاتهم فتظهر في تصنيف "المكتومة".
وتحاول "واتساب" عبر تلك الخيارات تسهيل تحكم المستخدمين في محتوى الحالات، وخاصةً إن كان يظهر لديهم عدد كبير منها.
(aitnews)
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