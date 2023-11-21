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تكنولوجيا وعلوم
لخدمة المراسلة على "آيفون" و"أندرويد".. "تجربة مميزة" من آبل
Lebanon 24
21-11-2023
|
01:00
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كشفت شركة آبل أنها ستضيف معيارا جديدا للمراسلة "في وقت لاحق من العام المقبل"، للسماح لمستخدمي "أندرويد" باستخدام بعض ميزات iMessage.
وسيسمح هذا التغيير لكلا نظامي التشغيل بتجربة "رمز قراءة الرسالة" ومؤشرات الكتابة ومشاركة الوسائط المحسنة.
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ويعد التحديث، الذي كشف عنه موقع 9to5Mac لأول مرة، طريقة آبل لاسترضاء قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي صدر في عام 2020، والذي يمنع "حراس البوابة من فرض شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين".
وهذا يعني أن شركات مثل آبل يجب أن تجعل الخدمات متاحة على كافة الأنظمة الأساسية، حتى على أجهزة "أندرويد" المنافسة لها.
وفي تصريح لموقع 9to5 Mac، قال متحدث باسم شركة آبل: "في وقت لاحق من العام المقبل، سنضيف دعما لملف RCS Universal Profile، وهو المعيار الذي تنشره حاليا جمعية GSM (النظام العالمي للاتصالات المتنقلة). ونعتقد أن RCS Universal Profile سيوفر تجربة أفضل للتشغيل البيني مقارنة بالرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة. وسيعمل هذا إلى جانب iMessage، الذي سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانا لمستخدمي آبل". (روسيا اليوم)
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