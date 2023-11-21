Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات منافسة.. Oppo تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية

Lebanon 24
21-11-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1132726-638361470118668726.png
Doc-P-1132726-638361470118668726.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد Oppo لإطلاق حاسب لوحي جديد حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس مقارنة بحواسب سامسونغ وآبل.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (255.1/188.6.9) ملم، وزنه 532 غ، وزوّد بمنفذ لبطاقات SIM للاتصال مع الشبكات الخلوية.
Advertisement

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 11.35 بوصة، دقة عرضها (2408/1720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات OxygenOS 13.2، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
والكاميرا الأساسية له تأتي بعدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الحاسب على منفذ USB Type-C 2.0، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 250 دولارا. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:55 | 2023-11-21
01:00 | 2023-11-21
23:00 | 2023-11-20
23:00 | 2023-11-20
16:00 | 2023-11-20
10:00 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24