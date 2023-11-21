21
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إطلاق نماذج كهربائية من سيارة Largus الشهيرة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
21-11-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة AvtoVAZ الروسية عن الموعد الذي سيبدأ فيه الإنتاج الصناعي المتسلسل لسيارات "LADA e-Largus" الكهربائية.
وحول الموضوع قال مدير الشركة، مكسيم سوكولوف: "في النصف الأول من عام 2024 سيبدأ مصنعنا في إيجيفسك بالإنتاج الصناعي المستسلسل لسيارت LADA e-Largus الكهربائية، كما سيستأنف المصنع إنتاج سيارات Largus المزودة بمحركات احتراق داخلي تعمل بالبنزين".
Advertisement
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارات Largus الكهربائية ستطلق بعدة نماذج، منها نموذج مجهز بمقصورة تتسع لـ 5 ركاب، ونموذج بمقصورة تتسع لـ 7 ركاب، وسيطلق منها نموذج مخصص لنقل البضائع سيكون قادرا على نقل حمولة بوزن 800 كلغ.
وستحصل هذه المركبات على محركات كهربائية باستطاعة 110 كيلوواط تولد عزما يعادل 150 حصانا، كما ستجهّز نسخها المخصصة لنقل الركاب ببطاريات تكفيها لقطع 350 و400 كلم بالشحنة الواحدة، أما نسخ نقل البضائع فستكفيها البطارية لقطع 250 كلم بالشحنة الواحدة تقريبا .
وسيكون بإمكان "LADA e-Largus" التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 145 كلم/سا، كما ستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية وأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف أنواع الطرقات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
14:46 | 2023-11-20
20/11/2023 02:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
07:07 | 2023-11-20
20/11/2023 07:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
12:58 | 2023-11-20
20/11/2023 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
15:03 | 2023-11-20
20/11/2023 03:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
05:17 | 2023-11-21
21/11/2023 05:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2023-11-21
بمواصفات منافسة.. Oppo تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية
02:55 | 2023-11-21
منافس "إكس" الأبرز.. البيت الأبيض ينضم إلى منصة "ثريدز"
01:00 | 2023-11-21
لخدمة المراسلة على "آيفون" و"أندرويد".. "تجربة مميزة" من آبل
23:00 | 2023-11-20
روسيا تكشف عن غواصة نووية تتحدى بها الغواصات الأميريكية.. أقوى بعدة مرات
23:00 | 2023-11-20
هذا ما ينتظر مُستخدمي "واتسآب".. إليكم هذه الميزة الجديدة!
16:00 | 2023-11-20
تحقيقات ضد تيك توك ويوتيوب لهذا السبب
فيديو
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
21/11/2023 13:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
21/11/2023 13:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
21/11/2023 13:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24