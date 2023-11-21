Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إطلاق نماذج كهربائية من سيارة Largus الشهيرة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1132773-638361545792771087.jpg
Doc-P-1132773-638361545792771087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة AvtoVAZ الروسية عن الموعد الذي سيبدأ فيه الإنتاج الصناعي المتسلسل لسيارات "LADA e-Largus" الكهربائية.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، مكسيم سوكولوف: "في النصف الأول من عام 2024 سيبدأ مصنعنا في إيجيفسك بالإنتاج الصناعي المستسلسل لسيارت LADA e-Largus الكهربائية، كما سيستأنف المصنع إنتاج سيارات Largus المزودة بمحركات احتراق داخلي تعمل بالبنزين".
Advertisement

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارات Largus الكهربائية ستطلق بعدة نماذج، منها نموذج مجهز بمقصورة تتسع لـ 5 ركاب، ونموذج بمقصورة تتسع لـ 7 ركاب، وسيطلق منها نموذج مخصص لنقل البضائع سيكون قادرا على نقل حمولة بوزن 800 كلغ.
 
وستحصل هذه المركبات على محركات كهربائية باستطاعة 110 كيلوواط تولد عزما يعادل 150 حصانا، كما ستجهّز نسخها المخصصة لنقل الركاب ببطاريات تكفيها لقطع 350 و400 كلم بالشحنة الواحدة، أما نسخ نقل البضائع فستكفيها البطارية لقطع 250 كلم  بالشحنة الواحدة تقريبا .

وسيكون بإمكان "LADA e-Largus" التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 145 كلم/سا، كما ستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية وأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف أنواع الطرقات. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2023-11-21
02:55 | 2023-11-21
01:00 | 2023-11-21
23:00 | 2023-11-20
23:00 | 2023-11-20
16:00 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24