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تكنولوجيا وعلوم

بريطانيا تخطط لبناء مركبة فضاء لمراقبة الكوارث الطبيعية

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:00
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قال وكيل وزارة الخارجية البريطانية للعلوم والبحوث والابتكار آندرو جريفيث اليوم، "إن البلاد ستساعد في تمويل وبناء مركبة فضائية جديدة من شأنها أن تساعد العلماء على مراقبة أزمة المناخ والكوارث الطبيعية".

 

وأوضح جريفيث وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن "مراقبة الأرض ستلعب دورا حيويا للغاية في مواجهة التحديات العالمية كتغير المناخ والإغاثة في حالات الكوارث وتوفير البيانات التي نحتاجها بشكل سريع مع دعم الصناعات الرئيسية في المملكة المتحدة مثل الزراعة والطاقة".

 

ومن المقرر أن يتم تمويل القمر الصناعي المستكشف حديثا بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني من قبل وكالة الفضاء البريطانية لينضم لاسبانيا والبرتغال في مشروع "كوكبة الأطلسي" الذي تبلغ قيمته 80 مليون يورو أي ما يعادل 70 مليون جنيه إسترليني.

  

 جاءت تصريحات جريفيث بالتزامن مع افتتاح مؤتمر الفضاء البريطاني في بلفاست الذي سيستمر حتى بعد غد الخميس، بالإضافة إلى إعلان رائد الفضاء البريطاني تيموثي بيك منذ شهر ماضي، قيادته أول مهمة رواد فضاء في المملكة المتحدة حيث ستتطلب المهمة ذهاب أربعة رواد فضاء بريطانيين إلى الفضاء وتتولى وكالة الفضاء البريطانية ذلك من خلال صفقة مع شركة اكسيوم سبيس الأمريكية التي تنظم زيارات إلى محطة الفضاء الدولية ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنيه إسترليني.

 
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المصدر: وكالات
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