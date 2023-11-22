Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"جيمس ويب" يلتقط صورة لقلب درب التبانة

Lebanon 24
22-11-2023 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1133328-638362678776077977.jpg
Doc-P-1133328-638362678776077977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صورة جديدة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن تفاصيل غير مسبوقة في مركز أو قلب درب التبانة.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الصورة تظهر جزءا من مركز مجرتنا، الذي يبعد بنحو 25 ألف سنة ضوئية عن الأرض، بـ"تفاصيل غير مسبوقة".
Advertisement

وأضاف: "رصدت عدسة جيمس ويب أكثر من 50 ألف نجم ومجموعة من النجوم الأولية، وهي نجوم ما تزال تتشكل وتكتسب الكتلة".

وتابع: "يوجد في قلب هذه المجموعة الشابة من النجوم، نجم أولي ضخم تزيد كتلته 30 مرة عن كتلة شمسنا".

وقال المصدر: "تعتبر منطقة تشكل النجوم، المسماة برج القوس C، قريبة بما يكفي لدراسة النجوم الفردية باستخدام تلسكوب جيمس ويب، مما يسمح للعلماء بجمع معلومات حول كيفية تشكل النجوم في هذه البيئة".

وقالت "ناسا": "الصورة ستساعد علماء الفلك على معرفة المزيد عن كيفية تشكل النجوم في -بيئة كونية متطرفة-".

من جهته، أوضح الباحث الرئيسي في فريق المراقبة، صامويل كرو، وهو طالب جامعي في جامعة فيرجينيا: "الصورة التي التقطها جيمس ويب مذهلة، والمعلومات التي سنحصل عليها منها أفضل بكثير".

وأضاف: "النجوم الضخمة عبارة عن مصانع تنتج عناصر ثقيلة في مراكزها النووية، لذا فإن فهمها بشكل أفضل يشبه معرفة قصة أصل جزء كبير من الكون". (سكاي نيوز)
 
جيمس ويب يلتقط صورة لقلب درب التبانة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:59 | 2023-11-22
04:13 | 2023-11-22
02:00 | 2023-11-22
00:23 | 2023-11-22
16:00 | 2023-11-21
14:00 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24