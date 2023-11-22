حل فريق كامل داخل "ميتا".. إليكم السبب

في سابقة من نوعها حلت شركة ميتا "فيسبوك" فريقها المسؤول عن الذكاء الاصطناعي، وهو الفريق المكلف فهم ومعالجة الأضرار المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تطوره.

الفريق تم إنشاؤه عام 2019، ولكن كان يتمتع بقدر قليل من الاستقلالية، ويجب أن تمر مبادراته بمفاوضات مطولة مع الإدارات المختلفة.

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وبعد حلّ الفريق أعلنت الشركة الأميركية أنه سيتم نقل أعضاء فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول بين مجموعات أخرى في الشركة، حيث سيواصلون العمل على منع الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت شركة ميتا أن هذه التغييرات تُعد جزءاً من تعديل واسع لفرق الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الشركة داخلياً، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذي إنفورماشن" (The Information) نقلا عن منشور داخلي شاهده.

وينتقل معظم الموظفين في فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى فريق الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، والذي شكلته الشركة في شهر فبراير/شباط الماضي من أجل تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأشار متحدث باسم ميتا إلى أن الأعضاء الآخرين ينتقلون إلى وحدة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشركة التي تطور الأنظمة والأدوات اللازمة لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وشهد الفريق في وقت سابق من هذا العام عملية إعادة الهيكلة، وتضمنت عمليات تسريح موظفين، مما جعل فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول مجرد هيكل لفريق.

وأنشأت ميتا فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل تحديد المشكلات المتعلقة بأساليب تدريب الذكاء الاصطناعي، كأن تكون نماذج الشركة قد دُربت بمعلومات متنوعة بشكل مناسب، مع التركيز على منع أشياء مثل مشكلات الإشراف عبر منصاتها.





