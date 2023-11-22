روسيا تطور منظومة صواريخ جديدة للسفن العسكرية.. إليكم التفاصيل

أعلنت وكالة تاس الروسية عن تزويد سفن الإنزال العسكرية الروسية في البحر الأسود على منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي.

وقال مصدر عسكري مطلع للوكالة: إن "سفن الإنزال العسكرية الروسية الكبيرة المتواجدة في البحر الأسود، والتي تشارك بالعملية العسكرية الخاصة، تم تزويدها بمنظومات Tor-M2KM الصاروخية للدفاع الجوي، تم اعتماد هذه المنظومات نظرا لإمكانياتها الممتازة التي ظهرت في ظروف المعارك الحقيقية".

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هذه المنظومة طورتها روسيا لحماية القوات البرية في الجيش من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والقنابل الانزلاقية وقذائف الطائرات والمروحيات العسكرية.

وأثبتت هذه المنظومات قدرتها على كشف مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والمروحيات والدرونات التي تستخدم تقنيات التخفي، كما تم تطوير نسخ من هذه المنظومات لاستعمالها مع السفن والقوارب الحربية.

وتتميز منظومة "Tor-M2" بقدرتها على تعقب عشرات الأهداف في وقت واحد، ويمكنها إصابة هدف يتحرك بسرعة 700 كلم/سا، ويحلق على ارتفاعات تتفاوت ما بين 100 م و10 كلم.







