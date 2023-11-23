نجاح الاتصال بالليزر في المجال يصل إلى مسافات جديدة في الفضاء

كشفت وكالة ناسا أن شعاع ليزر ضرب الأرض من مسافة تزيد عن 10 ملايين ميل، ولكن هذا الليزر غير ضال.

وقالت الوكالة إن "الكائنات الفضائية ليست مسؤولة عن ذلك، حيث تم إرسال الليزر نحو الأرض بواسطة مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا".

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأمل ناسا أن "تسمح التكنولوجيا الجديدة لرواد الفضاء في مهمات مستقبلية بإجراء مكالمات فيديو بالأرض من أماكن بعيدة مثل المريخ".

وكان هذا أول اختبار، أو "أول ضوء"، لنظام الليزر للاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC)، كما أنها المرة الأولى التى يتم فيها استخدام الليزر لإرسال بيانات من مكان أبعد من القمر.

وتقول وكالة ناسا إنها تريد استخدام التكنولوجيا التي تم اختبارها لبناء شبكة اتصالات في الفضاء، تمامًا مثل شبكة كابلات الألياف الضوئية المستخدمة على الأرض.

وقالت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مقر ناسا: "إن تحقيق الضوء الأول هو أحد المعالم الهامة العديدة لـ DSOC في الأشهر المقبلة".

وأضافت كورتيس أن الاختبار يمهد الطريق أمام اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال معلومات علمية وصور عالية الوضوح وبث الفيديو لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية.

وقالت ميرا سرينيفاسان، قائدة العمليات في DSOC لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن الاختبار كان "الأول الذي يدمج بشكل كامل الأصول الأرضية وجهاز الإرسال والاستقبال للطيران، مما يتطلب من فرق عمليات DSOC وPsyche العمل جنبًا إلى جنب".

وأضافت: "لقد كان تحديًا هائلًا، ولدينا الكثير من العمل للقيام به، ولكن لفترة قصيرة، تمكنا من نقل بعض البيانات واستقبالها وفك تشفيرها".