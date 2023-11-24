بيل غيتس: الذكاء الاصطناعى سيتيح لنا العمل لمدة 3 أيام أسبوعيا فقط

أكد عمالقة التكنولوجيا "أن الذكاء الاصطناعي سيكون مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية، وسيخلق فرص عمل أكثر مما يسلبه".

وشارك الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أفراد الطبقة العاملة.

وأكد جيتس عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الأشخاص الذين يعملون أكثر من 5 أيام في الأسبوع وتوفير المزيد من وقت الفراغ لهم.

وقال غيتس: "إذا حصلت في نهاية المطاف على مجتمع لا يتعين عليك فيه سوى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، فمن المحتمل أن يكون هذا أمرًا جيدًا".

وأضاف أنه قد يكون هناك عالم حيث "يمكن للآلات أن تصنع كل الطعام والأشياء"، ولا يستطيع الناس فعل ذلك، ولا يتعين عليك العمل لمدة خمسة أيام عمل إضافية في الأسبوع لكسب أجر معيشي.

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(وكالات)