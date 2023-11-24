عند تحميل التطبيقات على هواتفكم.. احذروا هذه الأمور

أوضح المكتب الاتحادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بي إس آي (BSI) أنه يتعين على المستخدم تثبيت التطبيقات التي يحتاج إليها فقط، من متجر تطبيقات غوغل بلاي نظراً لأن كل تطبيق إضافي يمثل خطراً أمنياً إضافياً.

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ويعتبر متجر تطبيقات غوغل بلاي بمثابة بنك التطبيقات الآمن لنظام تشغيل غوغل أندرويد، وهذا هو الواقع في معظم الأحيان، إلا أن القراصنة قد يتمكنون من وقت لآخر من نشر تطبيقات مشبوهة.

ويحتوي كل برنامج على ثغرات أمنية، حتى التطبيقات التي تطوَّي بواسطة الشركات الشهيرة ذات السمعة الطيبة، ولذلك فإن تثبيت التحديثات وإلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة يعتبر من إجراءات الأمان المهمة.

ونصح المكتب الاتحادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستخدِم بضرورة البحث على الإنترنت عند التشكك في مصداقية التطبيق المراد تثبيته، حيث سرعان ما تظهر تحذيرات شركات أمان الإنترنت التي اكتشفت الثغرات الأمنية والبرمجيات الضارة في أحد التطبيقات.

وبعد تثبيت تطبيق جديد أو تحديث أحد التطبيقات فإنه يتعين على المستخدم التحقق من الأذونات التي يتطلبها هذا التطبيق أو التحديث الجديد، وإذا كانت الأذونات غير معقولة، مثلاً عندما يطلب تطبيق المصباح اليدوي الوصول إلى محتويات الميديا أو وظيفة الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة (SMS)، فعندئذ يجب إلغاء هذه الأذونات أو إلغاء تثبيت التطبيق إذا لزم الأمر.

في المقابل، يوفر تطبيق بلاي بروتكت (Play Protect) كل الإجراءات الاحترازية لنظام التشغيل غوغل أندرويد، كما أنه يوفر الحماية الأساسية ضد البرامج الضارة، حيث اختبرت هيئة السلع والمنتجات بفحص 11 تطبيقاً من هذه التطبيقات وتصدّر نتائج الاختبار تطبيق إنترسبت إكس موبايل (Intercept X for Mobile) المجاني من شركة سوفوس.







