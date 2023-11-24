آبل تكشف عن تطور جديد في أجهزة الكمبيوتر.. شريحة سريعة كالبرق! كشفت شركة آبل هذا الأسبوع عن تطور الجديد في أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro وأجهزة الكمبيوتر المكتبية iMac الخاص بها.

وأفادت الشركة بأن هذه الأجهزة تم تزويدها بأول شرائح الكمبيوتر المصنعة بتقنية 3 نانوميتر، ما يجعلها قادرة على تقديم مستويات استثنائية من الأداء والكفاءة، كونها مدعّمة بالتكنولوجيا الأكثر تقدماً في السوق.

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ويعود الفضل في القوة التي تتمتع بها أجهزة آبل الحديثة، إلى شريحة "M3" التي تعد ثمرة جيل جديد من عمليات التصنيع في عالم الرقائق، فالشريحة سريعة إلى "درجة مخيفة" وهذا ما دفع آبل لإطلاق هذا الوصف على حفل الكشف عن أجهزتها الجديدة.

وبحسب آبل فإن أجهزة MacBook Pro و iMac الجديدة "لا تتعب" وتتيح للمستخدمين إتمام أعمالهم اليومية بلمح البصر نظراً لسرعاتها الفائقة التي شبهتها "بسرعة البرق".

فكل هذه القوة تستمدها الأجهزة الجديدة من شرائح M3 التي ترتكز على تكنولوجيا 3 نانوميتر، ما يجعلها قادرة على تقديم أداء غير مسبوق من الاحتراف، وتصفح مئات التبويبات بسرعة رهيبة، والقيام بمهام تطوير برامج الذكاء الاصطناعي.

وشريحة M3 التي تقول عنها آبل إنها الجيل الجديد من شرائح Apple Silicon، هي نتاج تعاون ثلاثي يجمع بين آبل وARM وTSMC، فآبل تملك رخصة تتيح لها استخدام تصاميم ARM للمعالجات تحت اسمها، في حين تقوم TSMC بتصنيع وإنتاج الشرائح لصالح آبل.

وستكون شرائح M3 الجديدة متوفرة بـ 3 خيارات، يتراوح أداؤها بين الهائل والخارق وغير المعهود بحسب وصف آبل، التي أشارت أيضاً إلى أن كل واحدة من الخيارات الثلاثة، تشكل قوة ترتقي بالقدرات والأداء إلى مستوى جديد من الاحتراف.





