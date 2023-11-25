Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شكوى لمستخدمي ‎Instagram‎‏ من تلقى إشعارات Threads

Lebanon 24
25-11-2023 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1134195-638364933522877362.jpeg
Doc-P-1134195-638364933522877362.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لاحظ مستخدمو Instagram أنهم يتعرضون للكثير من إشعارات Threads، حيث قالت إحدى المستخدمين، إنها لا تزال تتلقى إشعارات Threads على Instagram حتى بعد حذف حساب Threads الخاص بها.

 

 ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجه المستخدمون المتأثرون إلى X للتعبير عن استيائهم، حيث قال أحدهم إن Meta تحاول سحب مستخدمي Instagram إلى Threads.

  

 نشر آخر: "إن إشعارات Threads تأتي الآن في حساب Instagram المرتبط...هل هناك أي طريقة لإلغاء تنشيط حساب المواضيع؟".

 

 إذا كنت لا تزال ترى الإشعارات الفورية على Instagram حول Threads، فإليك كيفية إيقاف تشغيلها.

 

 عندما يتلقى المستخدم إشعارًا على Instagram، تتلقى أيقونة القلب الموجودة أعلى التطبيق نقطة وردية صغيرة.

 

 ومن خلال الضغط على أيقونة القلب، يمكن للمستخدمين رؤية النشاط المتعلق بـ Instagram، مثل إعجاب مستخدم آخر بصورة ما أو التعليق عليها.

 

 ولكن الآن تخبر إشعارات Instagram المستخدمين بأن شخصًا ما "نشر مؤخرًا موضوعًا جديدًا"، على الرغم من أن Threads وInstagram هما تطبيقان منفصلان.

 

 يمكن لمستخدمي Instagram إيقاف تشغيل جميع "الإشعارات الفورية" مؤقتًا من خلال التوجه إلى إعدادات التطبيق.

 

  

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:30 | 2023-11-25
23:00 | 2023-11-24
16:00 | 2023-11-24
14:00 | 2023-11-24
11:00 | 2023-11-24
07:35 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24