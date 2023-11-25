غوغل " تعلن عن "إجراء قاسِ" لمستخدمي "جيميل" الأسبوع المقبل‎

أوضحت "غوغل"، وفقاً لما أوردته مجلة "فوربس" الأميركية، أنها ستبدأ بحذف حسابات "غوغل فوتوز" و"جيميل" غير النشطة الأسبوع المقبل، بدءاً من الأول من كانون الأول.

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ويتضمن ذلك مسح جميع المحتويات المرتبطة بالحساب، والتي يمكن أن تكون ضمن "ملفات غوغل" و"درايف" و"غوغل فوتوز".

وقالت نائبة رئيس إدارة المنتجات في "غوغل" روث كريشيلي، إن هذا إجراء أمني ضروري.

وتابعت قائلة: "إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه، وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها، والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم".

وأضافت: "يُظهر تحليلنا الداخلي أن الحسابات المهجورة أقل احتمالاً بنسبة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، بمعنى أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءًا من سرقة الهوية وحتى نقل المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي".

وتنطبق السياسة الجديدة فقط على حسابات "غوغل" الشخصية.

وسترسل الشركة أيضًا تحذيرات إلى عنوان البريد الإلكتروني للحساب وعنوان الاسترداد مسبقًا.