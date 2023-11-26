بعد السيارات الكهربائية.. هذا ما تخطط له تسلا

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قامت شركة تسلا للسيارات الكهربائية بتقديم إلى مجلس مدينة لوس أنجلوس المستندات اللازمة من أجل إنشاء محطة شحن مجهزة بمطعم مفتوح طوال الوقت ومسرح للسيارات، وتخطط الشركة لبناء محطة الشحن الفاخرة في هوليوود.وذكرت مجلة فوربس أن تسلا بدأت في شهر أيلول الماضي أعمال البناء في المشروع. كما قدم رئيس شكرة تسلا ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك في شهر آب المزيد من التفاصيل بخصوص المشروع بعدما وافق مجلس المدينة على الخطط.وقدمت تسلا في عام 2021 طلبًا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي من أجل استخدام علامتها التجارية عبر مجموعة من المطاعم، بدءًا من مطاعم الخدمة الذاتية وحتى مطاعم الوجبات الخارجية.وغرّد ماسك قبل أربع سنوات للمرة الأولى عن مطعم من شأنه أن يعمل أيضًا بصفته محطة من أجل شحن السيارات الكهربائية.وتتضمن المساحة البالغة 9300 قدم مربعة خططًا لسينما ومحطة شحن Supercharger مكونة من 28 شاحنًا سريعًا. وتظهر المخططات المعمارية مطعمًا من طابقين يضم أكثر من 200 مقعد في الداخل والخارج.وتتمتع المقاعد الخارجية بإطلالة مباشرة على شاشتين مرئيتين، مع إمكانية توصيل الطعام إلى السيارات، إذ يمكن للأشخاص مشاهدة الفيلم إما من سيارتهم أو من منطقة الجلوس على السطح.ويشير وصف المشروع إلى أن السينما تعرض أفلامًا لمدة زمنية تتناسب مع الوقت المطلوب من أجل شحن سيارة تسلا، أي ما بين 15 دقيقة و30 دقيقة.وخططت تسلا في الأصل لبناء المطعم في مدينة سانتا مونيكا الساحلية مع أن الشركة غيرت الموقع لاحقًا إلى هوليوود، وذلك بعدما افتتحت في شهر شباط محطة Supercharger في مدينة سانتا مونيكا من دون أي مطعم.ولا توجد تفاصيل أخرى حول تاريخ الافتتاح أو القوائم، وتشير المعلومات إلى أن التصميم قد يكون مستقبليًا، ويحل محل موقع لمطعم Shakey’s Pizza، الذي يعد من المطاعم المعروفة في لوس أنجلوس.وتتضمن الخطط هدم مطعم Shakey’s Pizza وبناء مطعم جديد من طابقين مكانه. ويحتوي العقار على موقف كبير للسيارات، مع أن الموقف بحاجة إلى إعادة تصميم من أجل إضافة الشواحن السريعة.وغرد الملياردير الأميركي ايلون ماسك في الأصل قائلًا إن المفهوم قد يكون عبارة عن سيارة ذات طراز قديم مع زلاجات، وأكد سابقًا أنه يمكن إجراء الدفع باستخدام عملة Dogecoin.وتسلط خطط تسلا لرفع مستوى محطاتها للشحن الضوء على واحدة من المزايا الكبرى للشركة عندما يتعلق الأمر باعتماد السيارات الكهربائية، وهي محطات Supercharger.وأوضحت الشركة في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لفتح أبواب بعض محطاتها الحصرية أمام بعض مالكي السيارات الكهربائية غير التابعة للشركة.(العربية)