لمن يستخدم "ويندوز 11".. هذا الخبر يهمّكم

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ولن يعيد النظام التشغيلي ضبط الإعدادات المخصصة لوحدات معالجة الرسومات إلى القيم الافتراضية بعد تثبيت التصحيح.وأبلغ المستخدمون في 26 أيلول للمرة الأولى عن هذه المشكلة عندما لاحظوا أن ويندوز 11 يعيد تلقائيًا تعيين الإعدادات المخصصة لوحدات معالجة الرسومات من AMD عند كل إعادة تشغيل.وأصلحت مايكروسوفت مشكلات التوافق مع أنظمة AMD مع تصحيح شهر تشرين الثاني 2023 لنظام التشغيل ويندوز 11 من أجل الإصدارين 23H2 و22H2.ويعني هذا أن ويندوز يتذكر الآن تفضيلات إعدادات AMD، ولن تفقد التخصيص أو الإعدادات المتعلقة بالأداء في كل عملية إعادة تشغيل.