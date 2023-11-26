21
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
اختراق أكبر شركة أمن إسرائيلي من قبل سايبر طوفان الأقصى.. هكذا تمت العملية
Lebanon 24
26-11-2023
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختراق أكبر شركة أمن إسرائيلي من قبل سايبر طوفان الأقصى.. هكذا تمت العملية كشف تقرير نشره موقع "سي تيك" (Ctech) المتخصص في التكنولوجيا عن عملية خرق تعرضت لها شركة"رادواير" (Radware) -وهي شركة إسرائيلية للأمن السيبراني.
Advertisement
وبحسب موقع "سي تيك" (Ctech) نُفذت عملية خرق للبيانات من قبل عمليات "سايبر طوفان الأقصى"، وهي مجموعة تم تشكيلها حديثا ذات دوافع سياسية تأسست يوم 18 تشرين الثاني الجاري ويبدو أن اسمها مستوحى من العملية الأخيرة التي قامت بها حركة حماس التي أطلقت عليها "طوفان الأقصى".
مجموعة سايبر طوفان الأقصى، وزعت الأسبوع الماضي معلومات حساسة تخص إسرائيليين مرتبطين بعملاء سيغنتشر- آي تي، بما في ذلك شركة "ماكس سيكيورتي" (Max Security) -وهي شركة للأمن السيبراني والاستخبارات الجغرافية- وهيئة الابتكار الإسرائيلية، والأرشيف الوطني للحكومة الإسرائيلية، وموقع "شِفا أونلاين" (Shefa Online) -وهي خدمة مقرها إسرائيل وتستخدمها شركة إيكيا- وبرنامج رادواير نفسه.
وتتضمن البيانات التي تخص ملايين الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء والتفاعلات التجارية، ولكن لا تتضمن بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية.
وقال جيل ميسينغ من شركة "تشيك بوينت" (Check Point) الخاصة بأمن المعلومات، "تشهد إسرائيل موجة كبيرة من الهجمات الإلكترونية".
المصدر: bbc - صنداي تايمز - الجزيرة
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:48 | 2023-11-26
26/11/2023 04:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها
14:35 | 2023-11-25
25/11/2023 02:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهم يخصّ "حزب الله" يُعلنه تقرير إسرائيليّ.. التفاصيل لافتة جداً!
Lebanon 24
أمرٌ مهم يخصّ "حزب الله" يُعلنه تقرير إسرائيليّ.. التفاصيل لافتة جداً!
14:00 | 2023-11-25
25/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
03:57 | 2023-11-26
26/11/2023 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات تهزّ الجنوب الآن.. هل من توتر جديد؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات تهزّ الجنوب الآن.. هل من توتر جديد؟
13:54 | 2023-11-25
25/11/2023 01:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:27 | 2023-11-26
آبل تمدد هذه الخدمة عبر الأقمار الاصطناعية مجاناً
05:00 | 2023-11-26
لمن يستخدم "ويندوز 11".. هذا الخبر يهمّكم
03:00 | 2023-11-26
بعد السيارات الكهربائية.. هذا ما تخطط له تسلا
23:00 | 2023-11-25
مشكلة يواجهها مُستخدمو "واتس آب" على آيفون.. ما هي؟
16:51 | 2023-11-25
من "نيسان".. 2.5 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا
10:00 | 2023-11-25
قادر على الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تروج لحاسبها اللوحي الجديد
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
26/11/2023 20:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
26/11/2023 20:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
26/11/2023 20:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24