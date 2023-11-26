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اختراق أكبر شركة أمن إسرائيلي من قبل سايبر طوفان الأقصى.. هكذا تمت العملية

Lebanon 24
26-11-2023 | 10:03
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اختراق أكبر شركة أمن إسرائيلي من قبل سايبر طوفان الأقصى.. هكذا تمت العملية كشف تقرير نشره موقع "سي تيك" (Ctech) المتخصص في التكنولوجيا عن عملية خرق تعرضت لها شركة"رادواير" (Radware) -وهي شركة إسرائيلية للأمن السيبراني.
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وبحسب موقع "سي تيك" (Ctech) نُفذت عملية خرق للبيانات من قبل عمليات "سايبر طوفان الأقصى"، وهي مجموعة تم تشكيلها حديثا ذات دوافع سياسية تأسست يوم 18 تشرين الثاني الجاري ويبدو أن اسمها مستوحى من العملية الأخيرة التي قامت بها حركة حماس التي أطلقت عليها "طوفان الأقصى".
مجموعة سايبر طوفان الأقصى، وزعت الأسبوع الماضي معلومات حساسة تخص إسرائيليين مرتبطين بعملاء سيغنتشر- آي تي، بما في ذلك شركة "ماكس سيكيورتي" (Max Security) -وهي شركة للأمن السيبراني والاستخبارات الجغرافية- وهيئة الابتكار الإسرائيلية، والأرشيف الوطني للحكومة الإسرائيلية، وموقع "شِفا أونلاين" (Shefa Online) -وهي خدمة مقرها إسرائيل وتستخدمها شركة إيكيا- وبرنامج رادواير نفسه.
وتتضمن البيانات التي تخص ملايين الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء والتفاعلات التجارية، ولكن لا تتضمن بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية.
وقال جيل ميسينغ من شركة "تشيك بوينت" (Check Point) الخاصة بأمن المعلومات، "تشهد إسرائيل موجة كبيرة من الهجمات الإلكترونية".


المصدر: bbc - صنداي تايمز - الجزيرة

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