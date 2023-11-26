عزلة تشابه حياة رواد الفضاء.. علماء روس يدرسون تأثير العزلة على الجهاز المناعي

يسعى العلماء الروس لدراسة تأثير العزلة على الجهاز المناعي للإنسان من خلال تجربة تشمل عددا من المشاركين وتمتد نحو عام كامل.

وقال مدير مختبر فسيولوجيا منظومة المناعة بمعهد المشكلات الطبية الحيوية الروسية، سيرغي بونوماريوف، إن الهدف من التجربة هو رصد مدى تأثر مناعة الشخص المعزول عن العالم الخارجي.

Advertisement

وذكر بونوماريوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن المشاركين، في التجربة المشار إليها بـ "سيروس 23"، سيخضعون لعزلة على مدى عام كامل، تحاكي العزلة التي يتعرض لها رواد الفضاء على مدى زمني طويل.

وعلق: "نتوقع أن تؤدي إطالة مدة العزلة إلى انخفاض في المؤشرات الصحية. والأرجح أن هذا التراجع سيصل إلى مستوى معين ويستقر. ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا تأكيد هذا الأمر، لذلك نجري تجربة ونرصد التغيرات".

وفي سلسلة تجارب "سيروس" السابقة، خضغ مشاركون لعزلة استمرت 4 أشهر، ولم تشهد الفترة تغيرات ملحوظة في الجهاز المناعي. وفي تجربة استمرت فيها العزلة 8 أشهر، تأثر الجهاز المناعي بصورة ملحوظة.