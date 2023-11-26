أبحاث لخدمة المرضى على الفضاء.. إمكانات هائلة ونتائج منتظرة

يهدف المتأهلون للتصفيات النهائية في تحدي وكالة الفضاء الكندية وتحدي Impact Canada التكنولوجي إلى تحويل المعرفة الطبية من العمل مع المجتمعات النائية لمساعدة رواد الفضاء في الفضاء السحيق.

وقدم المتأهلون للتصفيات النهائية لتحدي الرعاية الصحية في الفضاء العميق التابع للحكومة الكندية عروضًا تقديمية في مونتريال، يشرحون فيها لماذا قد تكون تقنيتهم ذات يوم جديرة بمهمة فضائية.

وستكون الجائزة الأخيرة نصف مليون دولار بالدولار الكندي (حوالي 365000 دولار أمريكي) مقابل تطبيق الحل.

ولكن بعيدًا عن الأرض، على متن مركبة فضائية ذات موارد محدودة، سيحتاج رواد الفضاء إلى استخدام كل مهاراتهم للحفاظ على صحة بعضهم البعض.

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ويهدف التحدي إلى إنشاء تقنية محمولة تسمح بالتشخيص والعلاج السريع في حالة حدوث مشكلات صحية.

وقالت آني مارتن مدير محفظة لدى مبادرة Health Beyond التابعة للوكالة الكندية، إن "المسابقة جزء من هدف وكالة الفضاء الكندية للمساعدة في تمكين رواد الفضاء من الاعتناء بصحتهم باستخدام أدوات حديثة".

وأضافت: "لقد طلبنا من المبتكرين النظر في الحلول التي يمكن أن تدعم وتساعد الكنديين، وذلك مع دراسة مهمات القمر والمريخ بالإضافة إلى الاحتياجات على المدى القريب".

(وكالات)