تطبيق Google Calendar يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة

كشف تقرير حديث أن شركة غوغل أسقطت دعم تطبيق Google Calendar عن نظام Android Nougat (7.1) والإصدارات الأقدم، وهذا يعني أن المستخدمين الذين لديهم أجهزة تعمل بنظام التشغيل Android Nougat (7.1) والإصدارات الأقدم لن يتمكنوا بعد الآن من تحديث التطبيق.

ولم تصدر غوغل إعلانًا رسميًا بعد عن هذا التغيير، ولكن تم اكتشافه من قبل المستخدمين الذين حاولوا تحديث التطبيق على أجهزتهم. عندما يحاول المستخدمون فتح التطبيق، ستظهر لهم شاشة تقول "نظام التشغيل غير مدعوم".

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وقد تم إصدار Android Nougat، وهو الإصدار الرئيسي السابع من نظام التشغيل Android، رسميًا في 22 أغسطس 2016، لذلك، من المحتمل أن تقوم Google بإلغاء دعم Android Nougat.

يُطلق عليه اسم Nougat لأن هذا يتماشى مع تقليد Google المتمثل في تسمية إصدارات نظام التشغيل Android الخاص بها بأسماء الحلويات، مثل Cupcake وDonut وEclair وFroyo وGingerbread وHoneycomb وIce Cream Sandwich وJelly Bean وKitKat وLollipop وMarshmallow وOreo.