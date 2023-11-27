قوانين منافسة جديد للحد من توسع آبل وغوغل

أفادت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية اليوم الإثنين بأن هناك حاجة لقوانين منافسة جديدة استجابة للتوسع السريع للمنصات الرقمية مثل أمازون وأبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت في البلاد.

لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أثارت المخاوف في تقريرها الأخير للاستفسار عن خدمات المنصات الرقمية بشأن توسيع هذه المنصات مما زاد من خطر انخراطها في سلوك ضار مثل جمع البيانات والممارسات الغازية التي تحبس العملاء وتحد من اختياراتهم.

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وقالت جينا كاس جوتليب، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية: "تتضمن إصلاحاتنا المقترحة دعوة لحماية المستهلك المستهدفة وقوانين خاصة بالخدمة لمنع السلوك المناهض للمنافسة من قبل منصات رقمية معينة".

لم تتوصل لجنة المنافسة والمنافسة الأسترالية (ACCC) إلى نتائج محددة بشأن السلوك المناهض للمنافسة، لكنها قالت إن المنصات الرقمية التي تتمتع بقوة سوقية كبيرة يمكنها استخدام ممارسات مثل تجميع المنتجات، والتثبيت المسبق والإعدادات الافتراضية للحد من اختيار العملاء أو ردع الابتكار لدى المنافسين.

وقال متحدث باسم أمازون: "مازلنا نقيم تفاصيل التقرير"، بينما رفض ميتا التعليق. ولم تستجب أبل غوغل ومايكروسوفت لطلبات رويترز للتعليق.

فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات، وجدت لجنة المنافسة والمستهلك (ACCC) أن هؤلاء المزودين يتمتعون بإمكانية وصول أكبر إلى بيانات المستهلك الغنية من خلال التوسع، ولم يكن من الواضح دائمًا من سياسات الخصوصية ذات الصلة ما إذا كانت البيانات التي تم جمعها تتجاوز ما هو مطلوب لوظائف الجهاز أو تحسين المنتج.

واقترحت الهيئة التنظيمية أيضًا التزامات إلزامية جديدة على جميع المنصات الرقمية لمعالجة عمليات الاحتيال والتطبيقات الضارة و المراجعات المزيفة، بما في ذلك متطلبات الإشعارات والإجراءات والتحقق بشكل أقوى من مستخدمي الأعمال والمراجعات.







