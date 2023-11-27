هذه الطائرة يمكنها إنقاذ حياتك!

أعلنت شركة Everdrone عن طائرة مُسيرة متعددة الأغراض لدعم جهود فرق الإسعاف، بحسب ما نشره موقع New AtlasK .



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الاختبارات أجراها معهد كارولينسكا في عام 2020 بالشراكة مع SOS Alarm ومنطقة فاسترا غوتالاند وشركة إيفردرون، حيث إرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب بواسطة مُسيرة إلى ضحايا السكتة القلبية خارج المستشفى في نفس الوقت مع سيارة إسعاف. وسبق أن تعاون باحثون من معهد كارولينسكا في السويد مع شركة إيفردرون Everdrone عام 2021، لاختبار توصيل أجهزة تنظيم ضربات القلب بطائرات مُسيرة إلى ضحايا النوبات القلبية في العالم الحقيقي. ومؤخراً.الاختبارات أجراها معهد كارولينسكا في عام 2020 بالشراكة مع SOS Alarm ومنطقة فاسترا غوتالاند وشركة إيفردرون، حيث إرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب بواسطة مُسيرة إلى ضحايا السكتة القلبية خارج المستشفى في نفس الوقت مع سيارة إسعاف.

ومن بين 12 عملية نشر الأجهزة بواسطة مُسيرات E2، فشلت واحدة فقط في الوصول إلى وجهتها، وتمكن سبعة من الوصول إلى الموقع قبل سيارات فرق الإسعاف الأرضية - على الرغم من عدم استخدام المعدات حتى وصول سيارات الإسعاف - وسجلت المُسيرات مسافة متوسطة قدرها 3.1 كيلومتر.

وأثبت النظام قيمته لاحقاً في أواخر عام 2021 عندما أصيب أحد سكان ترولهتان البالغ من العمر 71 عامًا بسكتة قلبية أثناء تجريف الثلج في ممر منزله. لحسن الحظ، تواصل طبيب الطوارئ وهو في طريقه إلى منزل المريض مع شركة إيفر درون، حيث تم إطلاق مُسيرة من طراز E2 تحمل مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED، وبالفعل تمكن الطبيب من إنقاذ حياة الرجل قبل وصول سيارة الإسعاف المجهزة.





