Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لماذا تقوم غوغل بحذف الحسابات القديمة؟.. تقرير يكشف

Lebanon 24
27-11-2023 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1135063-638367492947681634.jpg
Doc-P-1135063-638367492947681634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيبدأ عملاق البحث غوغل هذا الأسبوع رحلة حذف حسابات "جي ميل" غير النشطة في خطوة يهدف من خلالها لتقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية للخطر لأنها غالبا ما تخضع لفحوصات أمنية أقل.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي تعد الحسابات "المهجورة" أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإجراءات الأمان مثل إجراء التحقق بخطوتين.
Advertisement

وقالت غوغل: "بمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار".
 
وأضافت: "اعتبارا من يوم الجمعة قد يتم حذف الحسابات، بالإضافة إلى محتواها وبياناتها، في حال لم تستخدم خلال فترة عامين".

وقبل حذف الحساب، سترسل غوغل إشعارات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ في حال وجوده. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:30 | 2023-11-28
02:16 | 2023-11-28
01:58 | 2023-11-28
23:00 | 2023-11-27
16:52 | 2023-11-27
16:00 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24