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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات وأسعار منافسة.. تعرفوا إلى أفضل حاسب أندرويد من Honor
Lebanon 24
28-11-2023
|
01:58
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بدأت Honor ببيع حاسبها للوحي الجديد، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.
ويأتي حاسب Honor Pad X9 بهيكل متين محمي بواجهات وإطارات مصنوعة من الألومينيوم. أبعاد هذا الجهاز (267.3/167.4/6.9) ملم، ووزنه 495 غ.
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أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 203 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.
وحصل على كاميرتين أمامية وخلفية دقة كل منهما 5 ميغابيكسل، ويمكنهما توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية يمكن إقرانها عبر منافذ مغناطيسية.
ودعمته Honor بمنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات Accelerometer، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير، أما سعره فنحو 250 يورو. (روسيا اليوم)
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