Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات وأسعار منافسة.. تعرفوا إلى أفضل حاسب أندرويد من Honor

Lebanon 24
28-11-2023 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1135112-638367591224602024.png
Doc-P-1135112-638367591224602024.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت Honor ببيع حاسبها للوحي الجديد، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

ويأتي حاسب Honor Pad X9 بهيكل متين محمي بواجهات وإطارات مصنوعة من الألومينيوم. أبعاد هذا الجهاز (267.3/167.4/6.9) ملم، ووزنه 495 غ.
Advertisement

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 203 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

وحصل على كاميرتين أمامية وخلفية دقة كل منهما 5 ميغابيكسل، ويمكنهما توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، كما جهّز بلوحة مفاتيح خارجية يمكن إقرانها عبر منافذ مغناطيسية.
 
ودعمته Honor بمنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات Accelerometer، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير، أما سعره فنحو 250 يورو. (روسيا اليوم) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:30 | 2023-11-28
02:16 | 2023-11-28
23:19 | 2023-11-27
23:00 | 2023-11-27
16:52 | 2023-11-27
16:00 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24