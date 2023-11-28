بينها خاتم ذكي.. إليكم أبرز منتجات سامسونغ المتوقع إطلاقها في 2024





وأفاد موقع "جلاكسي كلوب" أن شركة سامسونغ قدمت العديد من الطلبات لتسجيل علامات تجارية تتعلق بالمنتجات الجديدة، ومن بينها مسميات مثل "AI Phone" و"AI Smartphone"، مما يشير إلى أن هذه المنتجات تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي.

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وكانت سامسونغ قد كشفت منذ أسابيع، عن جهودها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق مساعدها الذكي "Galaxy AI". ويتميز هذا المساعد بخاصية دعم مستخدمي أجهزتها الذكية، بما في ذلك هواتفها الرائدة، في أداء مهام متنوعة مثل الرد على المكالمات وكتابة الرسائل النصية، بالإضافة إلى تلخيص وإنشاء النصوص بشكل سهل وفعال.



ونتيجة لهذه التطورات، يبدو أن هواتف Galaxy 24 ستكون أولى هواتف الشركة الكورية الجنوبية التي تقدم بشكل صريح مزايا الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تُطْلَق في منتصف كانون الثاني المقبل، مما يعزز مكانة سامسونغ في مجال التكنولوجيا المتقدمة.



نظارة وخاتم تستعد شركة سامسونغ لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، وتشمل بعضها فئات جديدة للشركة مثل النظارات والخواتم الذكية. ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الشركة أول هاتف ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.وأفاد موقع "جلاكسي كلوب" أن شركة سامسونغ قدمت العديد من الطلبات لتسجيل علامات تجارية تتعلق بالمنتجات الجديدة، ومن بينها مسميات مثل "AI Phone" و"AI Smartphone"، مما يشير إلى أن هذه المنتجات تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي.وكانت سامسونغ قد كشفت منذ أسابيع، عن جهودها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق مساعدها الذكي "Galaxy AI". ويتميز هذا المساعد بخاصية دعم مستخدمي أجهزتها الذكية، بما في ذلك هواتفها الرائدة، في أداء مهام متنوعة مثل الرد على المكالمات وكتابة الرسائل النصية، بالإضافة إلى تلخيص وإنشاء النصوص بشكل سهل وفعال.ونتيجة لهذه التطورات، يبدو أن هواتف Galaxy 24 ستكون أولى هواتف الشركة الكورية الجنوبية التي تقدم بشكل صريح مزايا الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تُطْلَق في منتصف كانون الثاني المقبل، مما يعزز مكانة سامسونغ في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وتقدمت سامسونغ أيضاً بطلب لتسجيل تسمية "Samsung Glass" في بريطانيا. ويشمل هذا الطلب قطاعات متنوعة مثل نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وسماعات الرأس.

ويبدو سامسونغ مستعدة لدخول سوق الواقع المختلط بقوة، إذ أشارت تقارير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق أولى نظاراتها للواقع المختلط في الربع الأول من العام المقبل. وكانت الشركة قد أعلنت عن هذه النظارات في بداية هذا العام، وتعاونت مع شركتي كوالكوم وجوجل في تطويرها. وستكون هذه الخطوة تحدياً مباشراً لنظارة أبل فيجين برو، التي كشفت عنها أبل في حزيران الماضي.



وإلى جانب "غلاكسي غلاس"، قدمت سامسونغ طلبات لتسجيل علامات تجارية مثل "Magic Pixel" و"Flex Magic" و"Flex Magic Pixel" في قطاع نظارات الواقع المعزز، بحسب موقع ساموبايل.



كما أن تسجيل براءة الاختراع لتقنيات مثل "Galaxy Ring" يشير إلى اهتمامها بتطوير مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية.

تركز براءات الاختراع السابقة من سامسونغ على أن خاتمها القادم "يتضمن العديد من المستشعرات المتطورة، التي بإمكانها تتبع مجموعة من المتغيرات الحيوية في جسم الإنسان من خلال إصبعه". (الشرق)