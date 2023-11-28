Advertisement

متفرقات

أداة جديدة تتنبأ بالطقس بأقل من دقيقة !

Lebanon 24
28-11-2023 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1135229-638367868057892092.jpg
Doc-P-1135229-638367868057892092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور فريق بحثي من شركة غوغل ديب ميند الذكاء الإصطناعي، عبر اختراه برنامج يتنبأ بالطقس خلال مدة زمنية قصيرة.
الدراسة نشرت في العدد الأخير من دورية "ساينس"، حيث أُعلن عن البرنامج المدعوم بالذكاء الإصطناعي "غراف كاست"، ليكون أسرع عدة مرات من النماذج الحكومية الموجودة منذ عقود.
Advertisement
وبالتطبيق على نموذج الذكاء الاصطناعي "غراف كاست" الخاص بشركة "غوغل ديب ميند"، فقد أعلن الباحثون في دراستهم أنه تم تدريبه على ما يقرب من 40 عاما من البيانات التاريخية، وهو ما ساعده على تقديم توقعات لمدة 10 أيام بفواصل زمنية مدتها 6 ساعات لمواقع منتشرة حول العالم في أقل من دقيقة.
وبالإضافة لعنصر السرعة والتكلفة، ربح "غراف كاست" في مضمار الدقة أيضا، حيث كان أكثر دقة بنحو 10% من النموذج الأوروبي فيما يتعلق بأكثر من 90% من متغيرات الطقس التي قُيمت.
وتم تقييم أداء النموذج الجديد مقابل النموذج الأوروبي، ليس فقط بالنسبة لمتغيرات الطقس الفردية مثل درجة الحرارة والرياح والضغط، ولكن أيضا في التنبؤ بالأحداث المتطرفة بما في ذلك الأعاصير الاستوائية والأنهار الجوية (ممرات طويلة وضيقة توجد في الغلاف الجوي ويمكنها نقل الرطوبة لآلاف الأميال) وموجات الحرارة والبرد.


المصدر: BBC - رصد "لبنان 24"

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:14 | 2023-11-28
08:33 | 2023-11-28
04:30 | 2023-11-28
02:16 | 2023-11-28
01:58 | 2023-11-28
23:19 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24