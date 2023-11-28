أداة جديدة تتنبأ بالطقس بأقل من دقيقة !

طور فريق بحثي من شركة غوغل ديب ميند الذكاء الإصطناعي، عبر اختراه برنامج يتنبأ بالطقس خلال مدة زمنية قصيرة.

الدراسة نشرت في العدد الأخير من دورية "ساينس"، حيث أُعلن عن البرنامج المدعوم بالذكاء الإصطناعي "غراف كاست"، ليكون أسرع عدة مرات من النماذج الحكومية الموجودة منذ عقود.

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وبالتطبيق على نموذج الذكاء الاصطناعي "غراف كاست" الخاص بشركة "غوغل ديب ميند"، فقد أعلن الباحثون في دراستهم أنه تم تدريبه على ما يقرب من 40 عاما من البيانات التاريخية، وهو ما ساعده على تقديم توقعات لمدة 10 أيام بفواصل زمنية مدتها 6 ساعات لمواقع منتشرة حول العالم في أقل من دقيقة.

وبالإضافة لعنصر السرعة والتكلفة، ربح "غراف كاست" في مضمار الدقة أيضا، حيث كان أكثر دقة بنحو 10% من النموذج الأوروبي فيما يتعلق بأكثر من 90% من متغيرات الطقس التي قُيمت.

وتم تقييم أداء النموذج الجديد مقابل النموذج الأوروبي، ليس فقط بالنسبة لمتغيرات الطقس الفردية مثل درجة الحرارة والرياح والضغط، ولكن أيضا في التنبؤ بالأحداث المتطرفة بما في ذلك الأعاصير الاستوائية والأنهار الجوية (ممرات طويلة وضيقة توجد في الغلاف الجوي ويمكنها نقل الرطوبة لآلاف الأميال) وموجات الحرارة والبرد.





